BRESKVICA UŽIVA SA NOVIM DEČKOM, A VOJAŽ I DALJE SAM! Reper priznao zašto ne može da nađe DEVOJKU, pa otkrio planove za budućnost

Reper Mihajlo Veruović Vojaž prokomentarisao je incidente koji se dešavaju na nastupima njegovih kolega, te otkrio kako gleda na tu situaciju.

– To je sada malo škakljivo pitanje jer je dosta stvari tu upleteno. Ja sam protiv svakog vida nasilja, a da se tako nešto ne bi dogodilo mora i publika da bude odgovorna, kao i sami izvođači i produkcija koja se bavi tim nastupom – rekao je Vojaž, pa priznao zašto je njemu bilo lako da se ne “uzvezdi”:

– Mislim da je vrlo jednostavno ostati normalan, to se vuče od kuće i ako imaš svoj karakter, stav i vaspitanje pre nego što uđeš u ovaj posao, onda možeš da ostaneš normalan u svemu tome. Ja ne vidim tu slavu, glamur, sjaj, novac kao nešto što dolazi kao uspeh koji smo napravili, to ne može da utiče na mene jer imam dobar temelj pre svega. Ja nazdravljam vodom, nikada nisam pio, pušio niti se drogirao, volim da mi je trezna glava i da svesno razmišljam o svemu jer je to jedini način da donesem prave odluke.

Kako je njegova bivša devojka Anđela Ignjatović Breskvica nastavila dalje i pronašla novog dečka, Vojaž je priznao da li on ima vremena za privatan život i hoće li se tome posvetiti sada kada završava turneju.

– Nemam konkretno toliko vremena za privatan život, fokusiraću se na fakultet, imam par ispita koje treba da dam sada u septembru, to mi je prioritet, ali imam jedan film u kom treba da igram, projekata u kojima treba da učestvujem i spremamo američku turneju. Ne smem da pričam o filmu, ovo je nešto novo, nešto što će pomeriti granice filmske industrije, ozbiljni ljudi stoje iza toga, ozbiljan kapital, produkcija, tako da mislim da će biti sjajno – rekao je on, pa dodao:

– Iskreno, mislim da ne bih trebalo da se involviram u tako nešto, ako ne mogu da dam 100 posto sebe i svog vremena, mislim da ne treba ni da započinjem ni da negujem jer je nezahvalno prema toj osobi.

