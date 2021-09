RAT SVEKRVE I SNAJKE! KEBINA ŽENA KRIVA ZA RAZVOD SEVE I IGORA: Pevačicu optužila da joj je sina varala sa CRNOGORSKIM MAFIJAŠEM

O razvodu braka Severine i Igora Kojića dugo se polemisalo i nagađalo u javnosti, da bi se na kraju završilo kratkim saopštenjem u kojem je pevačica potvrdila da je došlo do razlaza, rekavši da je njen sad već bivši partner bio sjajan u toj ulozi.

Javnost je prihvatila priču da su razmirice između njih počele još odavno, što nije teško zaključiti, čak i po tome što su se bezbroj puta otpratili i zapratili na društvenim mrežama, a sve je navodno kulminiralo kad je Severina tokom boravka u Beogradu prošle godine htela da renovira bazen u domu Kojića. To, prema pouzdanim saznanjima Kurira, nije istina. Od izvora bliskih Igoru čuli smo da je brak počeo da se ljulja kad je njegova majka Olja umešala prste. Ona je, kaže naš sagovornik, neko vreme pratila i špijunirala snajku i tako svašta saznala o njoj, pa čak i da njenog sina vara s jednim poznatim crnogorskim mafijašem. Kad je sakupila dovoljno argumenata, sasula ih je u lice Severini i tako je izbila svađa između njih dve, a brzo su se umešali i Igor i Keba. To se dešavalo tokom karantina prošle godine, kad je pevačica bila u Beogradu više od mesec dana.

Navodno, prema rečima našeg izvora, Olja je tada svašta rekla snajki i pale su teške reči između njih. Između ostalog, rekla joj je da mnogo ljudi zna za njenu romansu s mafijašem iz Crne Gore, da su ih viđali zajedno u Podgorici, kao i da joj Igor služi samo da čuva i zabavlja njenog sina. To je Severinu jako pogodilo, pa ni ona nije ostala dužna svekrvi na uvrede i poručila joj je da treba da je bude sramota što se meša u njen i Igorov brak i optužila je da je sve izmislila.

Igor nije znao na koju stranu da stane, pa se u početku držao na distanci, pokušavajući da smiri tenzije. To je još više razbesnelo pomahnitalu Severinu, koja nije mogla da se odbrani od svekrvinih optužbi, pa je ona usred noći sela u auto i krenula u grad znajući da je na snazi policijski čas. Tad su je organi reda zaustavili, a ona im je rekla da mora hitno do apoteke, pa su joj napisali kaznu. Nakon toga brzo je otišla u Hrvatsku, i to je ujedno bio i njen poslednji susret s porodicom Kojić. Sa svekrvom više nije imala nikakav kontakt, ali je javno napisala da su ona i njen muž Dragan krivi za njen i Igorov razlaz. Kad je Kojić na Instagramu objavio, žaleći se na pisanje medija, rečenicu "generalni pokrovitelji mog braka, iz pouzdanih šumskih izvora", pevačica je ispod toga ostavila komentar.

Javno je optužila

- Pokrovitelji su Olja i Dragan. Molim te, izuzmi me iz ovog, pokrovitelji su Olja i Dragan - napisala je ona. Igor je više od godinu dana pokušavao da spase brak i stalno je tražio od Severine da razgovaraju i daju još jednu šansu njihovoj ljubavi. Međutim, ona to nije želela i insistirala je da se razvedu, saznajemo od našeg izvora. Navodno, Igor u poslednjih godinu dana retko boravi kod kuće jer je s roditeljima imao žestoku raspravu nakon što ga je napustila Severina, ali nije u svađi s njima. Niko od aktera ove priče juče nije odgovarao na naše pozive.

