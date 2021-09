OGLASIO SE SEMUS: Šokirani smo mržnjom koju Jelena Tinska gaji prema estradnim umetnicima

Jelena Tinska nedavno je u jednom intervjuu predložila da se predstavnike estradne delatnosti treba izdvojiti posebno groblje te da nikome od njih nije mesto u Aleji zaslužnih građana izazvao je burnu reakciju u javnosti, pa se ovim povodom otvorenim pismom oglasio i čovek koji predlaže estradne umetnike za počasno sahranjivanje Dragiša Golubović, predsednik SEMUS-a.

- Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije kao reprezentativno udruženje u kulturi od svog osnivanja bori se da naše kolege dobiju status kakav zaslužuju. Svesni da oduvek prema estradnim umetnicima postoji omalovažavanje od određenog, manjeg dela građana, kao i od pojedinih delatnika iz drugih sfera kulture, već decenijama traju naši napori da se postigne ravnopravnost sa drugim umetnicima, makar kada su institucije države u pitanju. Sa zadovoljstvom možemo reći da smo, uprkos tromosti sistema, nerazumevanju pojedinaca u nadležnim institucijama i neravnopravnosti koja je i dalje na snazi, u tome ipak u velikoj meri uspeli.

- Upravo zato, kada smo nedavno naišli na intervju u kome je gospođa pod imenom Jelena Tinska odlučila da vređa naše preminule kolege i da sebi daje za pravo da kaže da najistaknutijim predstavnicima naše branše nije mesto u Aleji zaslužnih građana, nismo bili preterano iznenađeni. Čak smo najpre odlučili da ne odgovaramo na diskriminaciju koju propagira. Smatrali smo, nije bitno šta je rečeno, već ko je to rekao. Ipak, pošto je ova fašistička tirada dobila pažnju veću nego što zaslužuje, a naše ćutanje bi moglo biti protumačeno kao odobravanje, dužni smo da u ime svojih kolega koje ne mogu da se brane jer više nisu među živima, ali i u ime čitave borbe koja je za nama i pred nama, damo odgovor.

- Šokirani smo mržnjom koju gospođa pod imenom Jelena Tinska gaji prema estradnim umetnicima, do te mere da želi da im se uskrate ljudska prava i da budu svedeni na životinje. Ne vidimo drugi opis koji bismo dali na njenu izjavu da estradne umetnike treba odvojiti od drugih umetnika i sahranjivati ih na posebnom groblju kao kućne ljubimce. Iako nekome može delovati čak i kao simpatično lupetanje (izvinjavamo se na izrazu, ali zaista nema boljeg objašnjenja), izjava koju je dala gospođa pod imenom Jelena Tinska je u srži izuzetno opasan manifest fašizma. Njena priča zapravo u sebi krije poguban koren podele na “više” i “niže” umetnosti, od kojih jedne zavređuju državno priznanje, dok druge treba izolovati, valjda da ne pokvare uzvišene domete kojima njeni istomišljenici teže.

- Zato, hajde da vidimo kuda to vodi… Presedan koji ona zagovara bi doveo do situacija u kojoj bi ljudi iz svih sfera umetnosti mogli da počnu da traže da upravo njihova bude proglašena za vrhunsku, i kao takva bude priznata iznad ostalih. Tako bi, recimo, ljudi iz kreativnih umetnosti, poput književnika i kompozitora mogli da traže da se sa groblja izbace reproduktivni umetnici poput glumaca ili baletskih igrača, samo zato što izgovaraju tuđ tekst i igraju po taktovima koje je drugi napisao. Zašto se zaustaviti na ovome, možemo ići i dalje po receptu gospođe pod imenom Jelena Tinska. Na primer, u svetu čije postulate bi ona postavila, pozorišni glumci bi, zbog toga što svaki put iznova donose isto delo, mogli tražiti primat nad filmskim umetnicima, jer zaboga, oni su bili dužni da to donesu na pravi način samo jednom, a imali su i dodatnu pomoć kamermana, montažera… Tenori bi zbog toga što uglavnom igraju glavne uloge izdvajali posebna groblja za epizodiste basove, dok bi prozaisti tražili da im pesnici ne zagađuju večna počivališta svojim prisustvom. Primera za to koliko je ovo pogrešno je mnogo, a istina je samo jedna – svi istaknuti umetnici u svojim sferama moraju biti jednaki pred zakonom, a odluku o njihovom ulasku u aleju zaslužnih građana treba prepustiti za to ovlašćenim udruženjima iz same branše. Upravo tako došli smo do naših velikana koji njoj smetaju, poput Predraga Živkovića Tozovca, Šabana Šaulića, Predraga Gojkovića Cuneta… A i ova imena vrhunskih umetnika mogu se smatrati izuzetkom jer, istine radi, estradna branša je i dalje najmanje zastupljena u Aleji.

- Da li je gospođa pod imenom Jelena Tinska na svoj antiljudski i anticivilizacijski izliv bila podstaknuta karakterom, mržnjom koju je razvila dok je gledala u leđa estradnim zvezdama izvodeći plesne tačke iza njih, ljubomorom prema pažnji koju neko dobija a ona smatra da joj iz bilo kog razloga pripada, ili iz bilo kog drugog razloga, ne znamo, niti želimo da ulazimo. Ono u šta smo sigurni jeste da, sve i da njena ideja zaživi, u šta smo uvereni da se neće desiti dok je razuma u ljudima, to ne uvećava njene šanse da dobije svoje mesto u Aleji. Uz svo poštovanje i najbolju nameru, ni iscrpna pretraga nije nam pomogla da dođemo do drugih informacija, osim da se u najveće umetničke domete narečene dame svrstava to da je igrala u plesnoj grupi koju je vodila uspešnija i poznatija umetnica od nje same, epizodno pojavljivanje u određenim televizijskim i filmskim ostvarenjima, te knjiga u kojoj je otkrila svoje ljubavne i seksualne podvige. Izvinjavamo se ako smo nešto preskočili.

- U svakom slučaju, uvereni smo da nam u vremenu kada se već ljudi na mnogim mestima na silu dele po kategorijama, nova podela neće desiti, te da će se sve završiti na par senzacionalističkih naslova. Naša želja je da gospođa pod imenom Jelena Tinska pažnju koju je dobila iskoristi za neku plemenitu nameru, da eventualno dobije angažman koji će doprineti njenoj profesionalnoj biografiji, makar to bio i poziv u neki rijaliti program. U to ime, želimo joj puno sreće, dobro zdravlje i uspeh u daljem životu i karijeri, uz molbu da ostavi na miru ljude koji joj ništa nažao nisu učinili. I da ne budem shvaćen kao cenzor, znamo da je sloboda govora zagarantovana, ali ne i kada je govor mržnje u pitanju – stoji u saopštenju koje je Golubović potpisao u ime SEMUS-a.

