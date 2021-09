BRENA SE KONAČNO OGLASILA POVODOM CECINOG DOLASKA U GRAND! Pevačica jednom rečenicom dala do znanja šta misli o PROMENI ŽIRIJA!

Ceca Ražnatović nova je članica žirija "Zvezda Granda", a na njen dolazak u muzičko takmičenje prokomentarisala je pevačica Lepa Brena, nekadašnja suvlasnica "Granda".

foto: Damir Dervišagić

- Ja nisam više u "Grandu", ali ću uvek biti vezana za tu kuću. Mislim da je svaka nova promena na bolje - odgovorila je Brena.

foto: Privatna Arhiva

Inače, Ceca je priznala da ima tremu pred prvu emisiju "Zvezda Granda".

"Puna sam razmevanja, jer razumem šta je trema, prosto se neko odseče. Vremenom se oni i opuste. Ja sam sa Grandom dugogodišnji prijatelj, nisam se dvoumila. Sada sam tu i idemo u nove pobede. Mislim da je ovo lep i kreativan posao, mislim da ću uživati. Saša me je zvao, ali to nije bio prvi put. Nije bilo iznenađenja kada su me ostali članovi žirija videli. Biće sukoba mišljenja. To sam imala kroz iskustvo u pinkovim zvezdama, to nije svađa, to je takmičenje. Mislim da ću se lako uklopiti, ja sam neko ko jako brzo uči", rekla je Ceca.

Podsetimo, Jelena Karleuša napustila je žiri muzičkog takmičenja, a na njeno mesto usutpljeno je Ceci, što je privuklo veliku pažnju javnosti.

foto: Ana Denda, Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B/Blic

Bonus video:

00:09 BRENA KAO DVADESETOGODIŠNJAKINJA! Pevačica uživa za sve pare, objavila snimak kako SKAČE sa luksuzne jahte!