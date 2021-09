OVO KRIJE POBEDNICA ZADRUGE Iva Grgurić pink panterova ljubavnica, ŽELI SAMO ŽESTOKE MOMKE, MOĆ i PARE

Iva Grgurić uplovila je u tajnu vezu s "pink panterom" (ime i prezime poznato redakciji), ekskluzivno saznaje Kurir. On je poznat po tome što je sa ostalim članovima ove kriminalne grupe 15. aprila 2007. godine u dva automobila marke "audi" uletelo u šoping mol u Dubaiju i opljačkao zlataru. Kako su tada prenosili mediji, i ostali su beli "audi" parkirali pored draguljarnice, dok su crnim automobilom, vozeći u rikverc, razbili izlog. Iz automobila su potom istrčala trojica maskiranih muškaraca. Uleteli su u zlataru i samo 90 sekundi kasnije izašli iz nje sa dva džaka puna nakita. Ta akcija se i dan-danas prepričava.

foto: Printscreen/Instagram

Pobednica rijalitija "Zadruga 3" dobro je upućena u život ovog pljačkaša, a ne smeta joj čak ni to što je oženjen. Prema našim saznanjima, njih dvoje su poslednjih osam meseci zajedno, ali ona to krije od javnosti. Ono što se jasno videlo, a da ima veze sa Ivom jeste "ferari" u kojem se ona snimala i postavljala snimke na društvene mreže, a koji je u vlasništvu ovog pljačkaša. Kako saznajemo, starleta je od svog partnera dobila i "mercedes e kupe", a plaća joj i mesečnu rentu za stan u A bloku. Tu su i luksuzna putovanja koja on finansira, firmirana garderoba, ali zajedničkih fotografija nema ni na vidiku. Iva na društvenim mrežama prikazuje luksuzan način života, ali zato dobro krije ko to finansira. Otkako je raskinula vezu s Filipom Đukićem, ona izbegava da u javnosti govori o svom ljubavnom životu:

foto: Printskrin/Instagram

- Šta to koga ima da interesuje s kim sam ja u vezi. Meni je važno da mi je lepo - poručila je ona letos za medije. Inače, za ovim Pink Panterom je i Linhenštajn raspisao Interpolovu poternicu. U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa starletom, ali njen broj telefona poznat redakciji nije bio dostupan.

Ljiljana Stanišić

Veza s bogatašem Finansirao je stariji Marinko Ivi veze sa oženjenim muškarcima koji je finansiraju nisu strane. Dok je boravila u "Zadruzi", otkrivena je njena afera sa izvesnim Marinkom, koji ima više od 60 godina, a koji joj je ispunjavao sve želje. Ona je tvrdila da je zapravo bila njegova zatočenica više od godinu dana. Iva je ispričala da ju je bogataš psihički i fizički maltretirao, a da ju je od njega spasao novi dečko.

foto: Kurir