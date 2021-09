TO JE VIRTUELNA PROSTITUCIJA, ALI JA TO NE ŽELIM! Iva Grgurić oplela o starletama koje prodaju EKSPLICITNE fotografije i zarađuju

Iva Grgurić, pobednica rijalitija "Zadruga 3" otkrila je šta misli o popularnom sajtu za odrasle gde starlete prodaju svoje eksplicine fotografije.

- Koliko ja znam, OnlyFans nije samo platforma gde se plasiraju intimni sadržaji. Imaju tu platformu brojne poznate ličnosti, kao Filip Plejn i ti poznati svetski dizajneri. Svako to iskoristi na svoj način - počela je Iva.

- Ako će to pomoći nekim devojkama da se maknu sa ulice i da se prestanu prostituisati, a da se snimaju kod kuće, pa ja to podržavam. Svako radi šta želi, nikoga ne osuđujem, ali ja radije želim da ustanem u 5 ujutru i završim svoj posao. Ne bih se pretplatila da gledam nečiji sadržaj tamo, iskreno me to ne interesuje. Ja gledam sebe svaki dan i prezadovoljna sam - rekla je.

Na konstataciju da je "OnlyFans virtuelna prostitucija", Iva se sa time složila.

- Na kraju, jeste. Još posle kad vidim da neko objavi da bira nekog fana, pa koga izabere... - kazala je za Srbija Showbizz.

