TARA JE BRAT! Bosanski fudbaler pred ulazak u ZADRUGU progovorio o SIMOVOJ i prošlosti Ive Grgurić: Bila je u ZLATNOM kavezu!

O učesnicima Zadruge 5 koja će početi 5. septembra se uveliko priča, a sada je isplivala informacija i da će se bosanski fudbaler Dino Dizdarević useliti na velelepno imanje u Šimanovcima.

Kako su mediji pisali, klub za koji je igrao raskinuo je saradnju sa njim čak devet meseci pre zvaničnog isteka, te će se on sada oprobati i u rijalitiju.

On je danas prošao sistematski pregled, a za medije otkrio i da su mu se dopale sve zadrugarke, ali i da je nedavno upoznao Taru Simov.

"Društvo i ja smo bili u izlasku, ona je bila tu pored nas. Posle smo spojili stolove i tako... Okej je cura stvarno, ali za sada smo samo prijatelji, ona je baš brat", rekao je on.

Potom je spomenuo prijateljstvo sa Ivom Grgurić, kao i njenog bivšeg dečka sa kojim je, kako kaže, najbolji prijatelj.

"Družili smo se četiri i po godine. Bila je u zlatnom kavezu, ona je to sama priznala. Ja sam znao šta se dešava u Bosni, ne u Zagrebu. Ona je to sve priznala, znam ja dosta toga. On me je podržao maksimalno, najbolji mi je prijatelj. Njega ne možemo da očekujemo, on je poslovan čovek", dodao je.

