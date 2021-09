PEVAČ POSTAO OTAC PRVI PUT! Dobio sina i dao mu STARO srpsko ime, srećne vesti odmah podelio sa svima! (FOTO)

Stefan Petrušić, pobednik pete sezone takmičenja “Zvezde Granda” dobio je sina sa suprugom Marijom, a srećne vesti odmah su podelili na društvenim mrežama.

Naime, Stefan se povodom ove radosne vesti oglasio na svom profilu gde je objavio fotografiju na kojoj njegova supruga drži ruku njihovog tek rođenog sina kome su dali ime Pavle.

– Moja dva heroja. Hvala ti na najlepšem poklonu koji si mogla da mi daš. Volim vas – napisao je Stefan uz fotografiju.

"Zaljubila sam se u nešto najslađe na svetu", napisala je pevačeva supruga.

Inače, Stefan i Marija zakleli su se jedno drugom na večnu ljubav u maju ove godine i to u Hramu Svetog Save, a s obzirom na to da je ona već bila trudna, to je bio samo jedan dodatan razlog da im sreća bude veća.

