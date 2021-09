LIDIJA VUKIĆEVIĆ SE SURVALA NIZ STEPENICE USRED PREDSTAVE: S krvavom nogom nastavila da igra, HITNA došla na kraju

Lidija Vukićević za se prisetila svog najvećeg peha koji joj se desio na "daskama koje život znače", kada je sa istih pala, a potom, poput pravog profesionalca ustala i sa krvavom i onesposobljenom nogom nastavila gde je stala.

Naime, jedna od naših najpoznatijih glumica, na pozorišnoj sceni imala je takozvanu "brzu promenu" zbog koje je sišla sa scene i od šest izlaza izabrala pogrešan - onaj sa stepeništem, niz koje se survala.

- Jednom sam pala na sceni kada sam igrala "Koštanu" na jugu Srbije. Pošto mi stalno menjamo scenu kada gostujemo, onda se, naravno, desi da pogrešimo izlaz. Ja sam imala dve brze promene kostima, pa sam umesto u garderobu, od šest izlaza na sceni, odabrala pogrešan i uletela na spiralne stepenice, koje vode ka ložionici! Bukvalno sam tako pala da sam se složila dole! Razbila sam koleno, to je toliko krvarilo, ali, kao svaki glumac, profesionalac, koji hoće da istera do kraja, ja sam sa tako krvavom nogom završila predstavu - rekla je Lidija

Nakon pretsave odvezli su je u Hitnu pomoć gde su joj lekari ukazali prvu pomnoć.

- Jedva sam je vukla, da bi me tek posle odvezli u Hitnu pomoć. Previjali su me, bilo je skroz odrano, hvala Bogu, nisam imala prelom. Ovo je zaista moglo pogubno da se završi, srećom nije. To mi je najveći peh na sceni gde sam stvarno pala i razbila se, ali, dešavaju se takve stvari. Dobro sam prošla - završava Lidija.

