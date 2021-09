NE MOŽEŠ TO VIŠE DA MI RADIŠ: Rokvić krišom snimio ženu, ona izgorela i počela da URLA! Svi se pitaju kako je PROŠAO posle! VIDEO

Pevač Nikola Rokvić napravio je malu "pakost" svojoj ženi Bojani Barović, pa je još jednom pokazao urnebesnu situaciju iz svog doma i to na Tviteru.

Naime, pevač je počeo da se smeje dok je njegova supruga Bojana Barović na terasi snimala reklamu, pa je tako privukao njenu pažnju, zbog čega je ona morala da prekine snimanje.

foto: Marina Lopičić

Ovo, međutim, Bojani i nije bilo tako smešno, već se vidno iznervirala pa mu je i odbrusila:

- Ne možeš to da mi radiš svaki put! Pa, taman sam sad lepo rekla, ne možeš to da mi radiš - vikala je pevačeva supruga, a on joj se odmah izvinio pa kroz smeh ugasio kameru.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, ovo nije prvi put da se par ovako zabavlja. Nedavno je i Bojana priredila Nikoli malo, neprijatno iznenađenje, kada ga je snimala dok spava.

- Oni koji traju, kombinacija su dvoje ljudi. Dosadnog (čulo se na snimku, kad je lepotica uperila prstom u svog supruga) i ludog - rekla je tada Bojana, što je probudilo njenog supruga.

- Nije se moglo odoleti, izvinjavam se - poručila je Bojana uz objavu u okviru koje je tagovala Nikolu, pa dodala nekoliko emotikona koji plaču od smeha.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

