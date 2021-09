POTRESNA ISPOVEST ERE OJDANIĆA! DRHTAVIM GLASOM pričao o pokojnoj ženi: Zakleo sam se na njenom GROBU da se nikada neću OŽENITI!

Narodni pevač Era Orjanić uključio se sa svog domaćinstva u okolini Beograda, a tom prilikom progovorio je o svom životu, ali i ćerki o kojoj se u poslednje vreme dosta pisalo.

Na samom početku, Era se dotakao svoje pokojne žene, Ljupke, za koju kaže da je njegova najveća ljubav.

- Ona je bila harmonikašica, upoznali smo kad je imala 16-17 godina, ja sam bio tri godine stariji. Upoznali smo se u Stepojevcu na Gospojinu, počeli smo da radimo zajedno, da sviramo, oženio sam je i nisam pogrešio, iskren da budem. To je bila prava žena, prava majka, snajka... Prava domaćica. Ja otputujem u daleku Australiju, Ameriku... Ja ne razmišljam o domaćinstvu, o motelu... Sve moje kolege i koleginice za vreme mog boravka na turnejama, kad svrate, niko nije izašao dok nije popio kafu ili piće, sve moje kolege je ispoštovala. Zato sam se ja zakleo na njenom grobu da se nikad neću oženiti. Treba, naravno, da imam nekog pored sebe, ali nikad neću moći da nađem neku ženu kao što je bila moja Ljupka. A i ne bih voleo da mi neko unakazi život i da nekome polažem račune u ovo malo života što mi je ostalo. Mnogo mi nedostaje. Ona je sve radila po imanju, sve je to meni palo na leđa, ali ovo je jedna baterija koja me puni, ništa mi nije teško da uradim – priča Era u jednom dahu.

Odjanić je otkrio i da nije imao lako detinjstvo.

- Nisam imao lak život, nimalo lak. Od rođenja do dan-danas. Gde sam bio i šta sam radio, mučio sam se i danas radim kao da ću hiljadu godinu da živim. Ali to je ta neka pozitivna energija koja me tera i gura, ja ustanem, obiđem svoje živote, nahranim i napojim, popijem kaficu, pripremim ručak, tuširam se i sređujem i idem na koncert, radim svoj posao – otkiva pevač.

Kako je u medijima trenutno aktuelna tema u vezi njegove ćerke, koja je, kako Era kaže, 80 procenata invalid, pevač je ispričao priču i o njenom životu.

- Rođena je 68. godine u porodilištu, babice su joj oštetile nerv koji vrši komunikaciju govora. Hvala Bogu kad je ona meni živa i zdrava, ona normalno funkcioniše po kući, pomaže mi u svemu, opere, završava sve poslove, u dvorištu, sve... Ima ona tu govnornu manu, ali ja nju sve razumem, ipak smo mi zajedno godinama ovde. Ona mi je na prvom mestu, čuvam je, pazim je, eto, nas dvoje sjajno funckionišemo – priča on, pa dodaje:

- Njeno detinjstvo nije bilo nimalo lako, uvek je morao neko biti uz nju. Nije išla u školu, jer ima veliki procenat nesposobnosti, nije bila za školu, ali je kod kuće naučila sve što treba za život, kućovne poslove, sve zna da odradi – otkriva Odjanić.

- Bilo je mnogo ponuda za brak, ne kažem da su sve žene iste, ali u principu sve vole dobar provod i da budu skockane, da su za ljubav... Teško je naći pravu domaćicu koja može da mi pomaže oko svega. Što se tiče domaćinstva, ja mogu da zamenim i ženu i muškarca, znam sve, ali ljubav je ljubav. Sve za ljubav – našalio se pevač, pa otkriva da nije slobodan čovek.

- Možda sam se sada malo primirio. Imam tu neku vezu, ta žena me je malo primirila, spustila me... Našla je ona meni, nije ona u blizini, oko 150 kilometra je udaljena od mog domaćinstva, ali vredi to sačekati. Bio sam nestašan momak, ali ona me je dosta smirila – zaključuje Era u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

