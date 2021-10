ZARAD NOVCA UGROŽAVAJU SVOJ I TUĐI ŽIVOT! Ovo su poznate ličnosti koje NE POŠTUJU zakon i daju loš primer mladima

U poslednje vreme poznati često krše zakon, o čemu je Kurir pisao, verujući da baš za njih ne postoje pravila. Javne ličnosti ne kriju da zarađuju veliku sumu novca od pregleda, objava koje postavljaju, na svojim Jutjub kanalima i drugim društvenim mrežama.

Zarad što više pregleda postalo je normalno da se snimaju dok divljaju u svojim besnim automobilima brzinom koja je nije dozvoljena. Da poznati više ne biraju način kako da dođu do preglda, dokazuje i to da su mnogi imali saobraćajne nesreće, ali se ni posle toga nisu zaustavili.

Tara Simov slupala je auto Nenada Aleksića Ša koji je nekoliko meseci vozila bez dozvole. Ona se hvalila, čak i izazivala policiju snimajući vožnju od preko 180 km/h. Simovljeva je više puta priznala da nema dozvolu, ali i bez polaganja i učenja testova, po njenom mišljenju, ona zna da vozi i misli da ne radi ništa loše.

Marko Janjušević Janjoš takođe je, dva meseca koja je bio van rijalitija, proveo divljajući besnim kolima svojih drugova i kumova. Janjošević je pored brze vožnje, koja je uvek dosta iznad ograničenja, hvalio na instagramu i da vozi bez ruku, sa pivom u rukama, bez pojasa... On je jednom prilikom podelio snimak dok se vozi sa prijateljem u papreno skupom auto, ali je bilo interasantno da je bivši košarkaš vozio bez majice, raskopčan sa alkoholom u rukama.

Jutjuber Baka Prase takođe voli da okači snimak gde pokazuje kako mu zakon ne može ništa, pa je tako jednom prilikom podelio na svom Jutjub kanalu njjegovu bahatu vožnju. On je tada vozio 150 km/h, ali mu to nije bio jedini prekršaj u tom momentu. Bez obzira na druge učesnike saobraćaja, on nije puštao gas, ali nije poštaovao ni ostale saobraćajne propise. Na Jutjubu mogu se videti njegovi mnogobrojni snimci njegovog divljanja, što dokazuje da on bez problema zarađuje na ugrožavanju tuđih života.

Pevačica Dara Bubamara ne krije da voli skupocene brze automobile. Ona takođe često nagazi papučicu gasa više nego što je dozvoljeno. I ona je jednom ponosno podelila kako vozi čak 210 km/h na auto-putu gde je ograničenje 130 km/h. Pevačici je javnost zamerila i kada je okačila snimak gde vozi 159 km/h, a pored nje u kolima je bilo troje male dece.

Neizostavan na ovom spisku je i popularni pevač Darko Lazić koji se i nakon stravične saobraćajne nesreće, koju je jedva preživeo, nije smirio. Lazić je 2018 godine jedva ostao živ nakon nesreće koju je imao zbog vožnje pod dejstvom alkohola. On tada nije posedovao dozvoli, spekulisalo se da je bio i pod dejstvom narkotika, a on je priznao da je vozio brže nego što je dozvoljeno. Lazića nesreća nije opametila, te je i posle iste nastavio da vozi bez dozvole, ali i da krši ograničenja brzine kako kolima, tako i motorom.

