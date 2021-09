ŠOK ISPOVEST NATAŠE RADAN: Pokušala sam sebi da oduzmem život! Samo mi je pala roletna i pomešala sam tablete

Poznate ličnosti sa naše domaće i javne scene, mnogi povezuju glamur, ali mnogi ne znaju sa kojom borbom se oni suočavaju u svoja četiri zida.

Ličnosti sa estrade, takođe nisu imune na depresiju, uključujući postporođajne depresije i bipolarne poremećaje. Bivša zadrugarka Nataša Radan otvorila je dušu o njenoj borbi sa depresijom, kao i tome šta je predhodilo tome da se ona nađe u takvoj situaciji:

- Pa ovako što se te teme tiče govoriću iskreno o svom slučaju, jer sam ja neko ko je pokušao sebi da oduzme život. Ja jesam zaista imala teško detinjstvo, mislim teško. Imala sam ja majčinu ljubav imala sam takođe i sve što mi je bilo potrebno nikada meni ništa nije falilo, sem oca, ali nekako ta žal i ta bol je toliko jačala u meni, da ne umem to ni da objasnim. Međutim, bio je period u mom životu kada sam bila srednja škola, kada sam počela sa izlascima, sa nadogradnjom kose, sa šminkanjem. Da su vršnjaci krenuli mene iza leđa da nazivaju pogrdnim imenima, da mi lepe neke etikete koje zaista nisu obeležavale moj život. To je bio momenat kada je meni samo pala roletna i kada sam bila u toj nekoj fazi depresije, da ja nisam razmišljala ni o kome, a najmanje eto o sebi da sam samo poželela da me nema. Popila sam brdo nekih tableta (za smirenje, za srce), ma sve sto sam pronašla sve sam uzela. Poznajem takođe i dosta ljudi koji su pokušali to isto, samo mislim da kod nas generalno u Srbiji je ovo tema o kojoj se malo govori s obzirom na ozbiljnost teme i problema pogotovo sada nakon korone, sve više je depresivnih ljudi.

- Pomogla bih svakome ko je u takvoj situaciji, jer opet kažem to je preozbiljna stvar i prevelika depresija. Jednostavno niko ne bi trebao da pomišlja da uskrati sebi život ma kakav on u nekom periodu bio, što bi se reklo posle svake kiše dođe sunce, tako da čovek ne samo da može biti van depresivnog stanja, nego može biti i zaista srećan. Potrebno je samo da pronađe sebe i postavi sebe na prvo mesto - tvrdi Radanova u njenoj ispovesti.

Pevačica Vesna Vendi Vukelić takođe se osvrnula na ovu temu, i poručila javnosti nešto jako bitno:

- Za ljudsku dušu se uvek bore dve strane. Jednsa je Božija koja je i stvorila čoveka i udahnula mu životvorni duh, a druga je ona koja ništa nije stvorila, koja je destrukcija i svet tame. Za ljudsko srce koje je najvažnije jer se u njemu smešta i božija sila i kroz savest komunicira sa nama, bori se tvorac svega i onaj koji nije ništa stvorio, on se zove tvorac laži i zove se sotona. Kada čovek živi otrgnut od Boga, samovoljno, gordo, svirepo, onda je sam u lavirintu, a đavo mu ubacuje pomisli razno razne, jer nalazi tlo za to. Uz sve ovo ide i tuga, jer čovek bezbožan sklon je svim čamotinjama i tugama. Takvi ljudi su na žalost labilne ličnosti. Svašta im se dešava! - završava svoju ispovest poznata pevačica.

