MILICA: NE PLAŠIM SE LAĆINE SVESKE! Pevačica otkrila da Marini Tucaković nije ostala DUŽNA novac!

Milica Pavlović uživa u pozitivnim komentarima o njenoj ulozi u seriji "Pevačica", a uporedo s glumom, radi i na novim pesmama za naredni album. Preksinoć je imala nastup na jednom beogradskom splavu, pa smo to iskoristili da porazgovaramo s Milicom o svim aktuelnim temama.

- S glumom i ulogom u seriji dobila sam neku novu publiku. Neizmerno me raduje kad mi priđu ljudi za koje na prvu vidim da ne slušaju moje pesme, ali su me pohvalili za seriju. Skoro mi se desilo da me je žena koja drži butik u mom naselju zaustavila na ulici da mi kaže kako svi porodično gledaju seriju. Njena zamerka je bila što se epizode prikazuju samo jednom nedeljno. Čast mi je bila što sam sarađivala sa svim tim ljudima i što je projekat već doživeo toliki uspeh - rekla je Milica.

Uskoro će objaviti novi album, na kojem će biti i jedna pesma koju je uradila pokojna Marina Tucaković. Tekst joj je platila i, kako je rekla, ne plaši se toga da će je Marinin sin Laća Radulović prozivati da im duguje pare.

- Jednu pesmu mi je napisala Marina Tucaković, zajedno sa njenim sinom Laćom. Mnogo mi je žao što na ovom albumu neće biti više njenih tekstova. Sa tom ženom sam imala neku divnu povezanost, stalno smo se čule... Ne plašim se Laćinih reči, mirno spavam, ja sigurno nisam u toj svesci. Javne ličnosti nemaju samo odgovoronost prema javnosti. Mi imamo odgovornost prema saradnicima. Moramo da budemo profesionalni prema saradnicima, posebno prema tekstopiscima i ljudima koji rade muziku, jer vi ste tim koji zajedno stvara i ubira plodove zajedničkog rada... Neka se plaše drugi, ja nemam čega - poručuje ona.

Pored nje, nove pesme pripremaju i Saša Matić i Jelena Karleuša, a Pavlovićeva je imala priliku da čuje rad svog kolege pre objavljivanja.

- Koliko imam informaciju, borbene redove držaćemo moj kolega Saša Matić, Jelena Karleuša i ja. E sada, ne znam da li smo mi normalni što sada izbacujemo albume, ali videćemo. Moram da kažem da sam čula neke kompozicije sa Sašinog albuma i kao spremam jetru za momenat kada ga objavi, a za moj album spremamo kukove - najavljuje Milica.

