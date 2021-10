TOMA I OVAJ PEVAČ POSVAĐALI SE NA KRVI I NOŽ, OBEZBEĐENJE IH RAZDVAJALO Rekao mu da su mu pesme S*ANJE, a onda se ubili od rakije

Milić Vukašinović kaže da je Toma Zdravković bio baš nezgodan kada popije!

Doktor za rokenrol i poslednji boem upoznali su se osamdesetih godina u jednom beogradskom klubu i tada se umalo nisu pobili.

Pukao mu film

Vukašinović i danas pamti kako su se posvađali na "krv i nož", pa je obezbeđenje moralo da ih razdvaja.

- Upoznali smo se u klubu "Duga", u vreme dok sam bio na vrhuncu slave sa Hankom Paldum. Moje pesme su se slušale u svim zemljama bivše Jugoslavije, a Toma tada još nije bio toliko popularan. I pošto je bio vrlo nezgodan kada popije, izvređao me je i rekao mi da su moje pesme s*anje. Da bih izbegao konflikt, rekao sam mu: "Dobro, s*anje su, šta ćemo sad, ajmo da pijemo" - priča roker i dodaje da legendarni folker nije odustajao od kavge.

- Bio je uporan i nastavio je da se svađa sa mnom. Onda je meni pukao film i umalo se nismo potukli. Razdvojili su nas redari i tako sprečili tuču. Kasnije se on proslavio, imao je svoj šou i glumio je u serijama, pa je tako nestala ta njegova netrpeljivost prema meni. Nismo se nikada družili, poštovali smo se i kad se sretnemo, voleli smo da se zapijemo.

Osim tog prvog susreta, Milić posebno pamti i trenutak kada je njegova čuvena pesma "Sećaš li se, Sanja" završila u Tominim rukama i postala veliki hit.

- "Sanja" je bila na albumu koji sam ja uradio za Semira Cerića Koketa, ali on nije hteo da dođe u Beograd da je promoviše, nego se zadovoljio uspehom koji je postigao u Bosni. Kasnije je Toma čuo tu pesmu, pa su me njegovi prijatelji zvali u pola dva noću da dođem u kafanu gde je on trebalo da nastupa. Rekli su mi da neće da izađe pred publiku, da je pijan i da je tražio da mu na kaseti sve vreme puštaju moju numeru "Sećaš li se, Sanja" - priseća se sagovornik.

Poklonio mu "Sanju"

Milić kaže da za "Sanju" Tomi nije uzeo ni dinara, kao i da je bio srećan što će tu pesmu moći da čuje malo šira publika.

- To je bilo u vreme kada je on izašao iz bolnice i nije smeo da pije. Rekao mi je: "Ova tvoja 'Sanja' je najlepša narodna pesma. Hoću da je snimim." Ja sam mu na to odgovorio: "Pa snimi je, samo nemoj da piješ. A najlepša pesma ti je ona 'Dotako sam dno života'". Nisam mu naplatio pesmu, a Semir se nije ljutio što ju je Toma prepevao - priča roker.

