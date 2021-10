MALA DŽEHVA KUPILA STAN: Ne želim da se hvalim, to mi je bila VELIKA ŽELJA! Teodora odgovorila i HEJTERIMA na prozivke

Pevačica Teodora Džehverović otkriva da je ispunila sebi davno zacrtanu želju, te da je zbog toga srećna i priča o predstojećoj turneji po Americi, kada će posetiti i dečka Nina Čelebića koji tamo igra košarku.

Pevačica otkriva da se častila nekretninom u prestonici, što joj je bila neostvarena želja.

- Ne želim da se hvalim, ali meni je to bila velika želja. Ujedno i veliki pritisak. To je krov nad glavom koji me danas, sutra čeka i tu je bez obzira na sve. Neću da govorim na kojoj sam lokaciji, ali ne mogu da krijem sreću da se dešava nešto po tom pitanju.

foto: ATA images

Kako sada funkcioniše vaša veza sa Ninom Čelebićem, s obzirom na to da se on nalazi u Južnoj Americi?

- Olakšavajuće je to što će moja i njegova zona sada biti približnije jer idem na turneju po Americi. Dok sam u Srbiji ja kad krenem na spavanje, on tek tada ustane. Tako da ću tih 20 dana na turneji biti bliža njemu nego ovde. Teško je što smo razdvojeni, ali oboje imamo svoj put i ja ga podržavam u tome. Otići ću kod njega posle zimske turneje. Jedva čekam da vidim njega i Brazil ujedno. Tamo je leto i biće mi divno. Fali mi njegov zagrljaj, lepa reč. Kada ti neko nije u blizini ume da bude tužno, ima momenata kada mi bude loše.

Da li je sve spremno za američku turneju?

- Tek kada sam otišla da predam vizu, shvatila sam da idem u Ameriku. Nisam bila svesna. Biću svesna tek kada budem ušla u avion. Ništa nisam spakovala, veliki mi je haos u glavi. Radujem se i jedva čekam. Međutim, veliki je to i naporan put. Menjamo gradove, nosimo puno stvari, ali ću se potruditi da tih 20 dana sve vidim i obiđem, ujedno i da radim.

Stalno izazivate kontroverze u javnosti raznim postupcima. Ljudi vas ili vole ili ne vole, kako to komentarišete?

- To je odlika zvezde. Nema tu sredine. Ja sam se navikla na to. Moraš da oguglaš na razne stvari. Čovek se navikne i mora tako. Ostala sam jaka u glavi, sebi sam rekla da sam jača od svega toga. Mi ljudi smo prokleti. Toliko imam podrške, toliko fanova, prva mogu da se pohvalim gde god da sam otišla da mi ljudi govore koliko podrške imam i onda se neki uhvate za ono što je najružnije.

foto: Nemanja Nikolić

Kako ste se proveli na svadbi rođenog brata Save?

- Meni je na svadbi bilo odlično jer nikome, ni u jednom trenutku, nije bilo dosadno. Svi su uživali, čak i ja koja ne slušam tu vrstu muzike, ali me je ponela atmosfera. Ljudi su napravili pompu oko svega toga. Svadba kao svadba, njih dvoje su sami po sebi posebni. Ne iznerviram se zbog sebe, nego više zbog svojih roditelja. Smešno mi je komentarisanje ljudi kako je to trebalo sve da izgleda? Napravi svadbu ti kako hoćeš. Sad ja tebi treba da se govorim kako ćeš ti napraviti svoju svadbu. To je jako ružno.

Teodora priznaje da je od jedne rečenice na svojim nastupima "Ma kakva Irina, Džehvi, brate" napravila viralnu rečenicu i foru.

- Do toga je došlo sasvim spontano. I meni je drago što, kao i uvek, napravim strava foru. O tome se priča i piše naveliko. I drago mi je što je to sada stvarno fora, kada pevam i krene refren, publika sama zna kako ide nastavak. Ljudi se snimaju uz tu pesmu i meni šalju, kao da je moja pesma. U ovom poslu moraš da imaš mozak, ljudi to okarakterišu ovako ili onako, ali moraš da privučeš pažnju. Jedna glupa rečenica postane viralna.

foto: Printskrin/Instagram

