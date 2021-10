ŠOK INTERVJU Miloš Aspirinac otkriva TAJNE ESTRADE: Sa Seve više ne sarađujem, a Tucakovićka je potpisana na mojim hitovima za JK!

Miloš Roganović je tekstopisac, kompozitor i aranžer, ali i uspešni stomatolog. U javnosti je poznat još od 2007. godine, kada je napravio bum na estradi pesmom "Aspirin" Seke Aleksić, za koju je pisao muziku i tekst, a posle koje je dobio i nadimak Aspirinac.

Iako su mu pesme iz godine u godinu postajali sve veći hitovi, koji na Jutjubu danas broje više od milijardu pregleda, on nije voleo da se medijski eksponira. Ipak, intervju za Kurur je rado prihvatio, pa smo na počeku razgovora, zamolili Miloša da nam kaže koje su to hitovi iza kojih on stoji i koje pesme i saradnje smatra najznačajnijim u svojoj dosadašnjoj karijeri.

- Omiljene pesme su mi one koje sam napisao za Severinu - "Grad bez ljudi", "Rođeno moje", "Dobrodošao u klub", i za Sašu Kovačevića "Branim", to su ujedno i moji najličniji stihovi. Tu su, naravno, i svi hitovi Ministarki. Od najznačajnih saradnji, tu su opet Severina ("Kao", "Alkatraz", "Italiana", "Bred Pit", "Uno momento"), i Saša ("Temperatura", "Moja malena", "Lapsus", "Pantera", "Branim", "Jedra"). Takođe, mnogo sam radio i za "Grand", u vreme kad je bio "najjači" - za Tanju Savić, Radu Manojlović, Darka Lazića... Na svim tim pesmama, kao autor, na Jutjubu imam preko milijardu pregleda, što je ogroman uspeh danas i jako sam ponosan na to.

Šta još publika može da očekuje od novih pesama, koje si ti radio u narednom periodu?

- Ono što će u najskorije vreme izaći je pesma koju sam uradio za Natašu Bekvalac, zove se "Tajne". I sama Nataša ovu numeru, u kojoj sam autor i muzike i teksta, najavljuje kao svoju najbolju pesmu do sada. Pesma je vrlo specifična i provokativna i u njoj su sažete mnoge nijanse ženskog senzibiliteta. Po energiji, predstavlja nastavak pesme „Dobrodošao u klub". Pored ove pesme, uskoro izlazi i duet Milice Todorović i Gazda Paje. Ta pesma je baš luda i otkačena- kao i sami izvođači! (smeh). Verujem da će biti klupski hit. Takođe, kao autor biću prisutan i na novim albumima Saše Matića, Jelene Karleuše i Ace Pejovića. Posebno mi je bitna i ponovna saradnja sa Željkom Joksimovićem. U pitanju su dve pesme, možda i moje najbolje pesme do sada. Sa Željkom sam već sarađivao na Evroviziji, na pesmi "Nije ljubav stvar", kao koautor teksta sa Marinom Tucaković, kada smo osvojili treće mesto.

Kako je izgledala saradnja sa Jelenom Karleušom? Da li je tačno da si ti autor "Tihog ubice"?

- Da, tačno je za "Tihog ubicu" kao i za : "Jednu noć i kajanje" i za "Kazino". U to vreme, davne 2008., kao Marinin asistent, radio sam na albumu "Revolution". Nisam bio potpisan jer, kako sam tek kasnije saznao u razgovoru sa Jelenom, na njeno insistiranje, samo je Marina bila potpisana kao autor. Naravno, tada mi je to zasmetalo, ali sam kasnije shvatio kako neke stvari u ovom poslu funkcionišu. Veliku zahvalnost dugujem Marini, jer sam uz nju napredovao i filozofski i pesnički. Radujem se aktuelnoj saradnji sa jedinstvenom Jelenom Karleušom. Pesma ima radni naziv "XY" i odražava Jelenin beskompromisni i dominantni stav.

Kako si primio vest o Marininoj smrti?

- Jako teško, kao i kada sam čuo za smrt Đorđa Balaševića. Imam osećaj da nas napuštaju najbolji. Njihova genijalnost i lucidnost, bili su putokazi svima nama. To su ljudi koji su bili umetnici u pravom smislu te reči. Neponovljivi!

Spomenuo si Severinu, za čiju si karijeru mnogo učinio u poslednjih nekoliko godina. Da li i dalje nastavljate saradnju?

- Sa njom nisam trenutno na istoj talasnoj dužini. Ne bih ulazio u detalje, ljudski faktor je u pitanju.

Javnost je bila uznemirena vešću da je na muzički studio "FM Play" pre dve godine bačena bomba. Da li su u međuvremenu otkriveni počinioci, imaš li neka nova saznanja o tome?

- Ništa se ne zna, niti je bilo šta dokazano, a ne verujem ni da će se saznati. Ja sam taj događaj ostavio iza sebe. To je za mene i moju porodicu bilo vrlo traumatično iskustvo jer sam se našao u "priči" kojoj ne pripadam.

Sa kim bi voleo da sarađuješ u budućnosti?

- Sa interpretatorima koji su i sami autori. Mom senzibilitetu prijaju Bajaga, Dino Merlin i Džiboni. Svakako, radujem se mogućnosti saradnje sa svim velikim zvezdama sa ovih prostora.

A sa Cecom?

- Naravno. Sećam se da je bilo nekih pokušaja preko Saše Popovića, oko pesme "Incident", koju je kasnije otpevala Tanja Savić. Oduševljen pesmom, Žika Jakšić je lično odneo pesmu Ceci jer je ideja Saše Popovića bila da tu pesmu Ceca snimi za "Grand". Do realizacije nije došlo jer je Ceca želela da ostane privržena Marini. To je i bilo razumljivo jer je Marina bila najzaslužnija za njenu karijeru.

Gde pronalaziš inspiraciju za pisanje?

- Oduvek sam uživao u pisanju. To je strast koja me prožima, nikad nisam miran. Dosta sam čitao u gimnaziji I od tada neprestano pišem. Kao klinac sam svirao harmoniku, a posle sam prešao na gitaru, tako da u sebi imam i rokenrola i narodne muzike, sve se izmešalo. Profesionalno se muzikom bavim od studentskih dana, svirao sam gitaru u poznatim klupskim bendovima. Zanimljivo je da je u bendu koji sam ja sastavio, Ivana Selakov započela svoju pevačku karijeru I drago mi je što Ivana danas predstavlja značajno ime u pevačkom svetu.

Čiji tuđi tekst bi voleo da si ti napisao?

- "Dva dinara druže". Niko nije umeo kao Bora da ogoli patetiku sa ljubavne drame. Da istovremeno i mangupski i preverovski sagleda beogradsku svakodnevicu. Bora Đorđević je veliki srpski pesnik.

Pored toga što se baviš muzikom, ti si i stomatolog. Kako je došlo do ove zanimljive kombinacije?

- Podjednako provodim vreme i ovde u ordinaciji i u pisanju muzike. Već 18 godina sam zaposlen ovde u hitnoj dežurnoj stomatološkoj službi, i to mahom u noćnoj smeni. Taj posao je jako intenzivan i zanimljiv, u prilici sam da čujem toliko različitih životnih priča. Ispunjava me to što pomažem ljudima, pružam olakšanje od bola i patnje. Dolazi dosta trudnica, starijih osoba, dece kojima je, u gluvo doba noći, potrebna pomoć. Verujem da mi se to dobro dobrim vratilo u životu, u smislu porodice i karijere.

Bio si angažovan i na vakcinaciji protiv kovida. Kako gledaš na brojne antivaksere sa estrade?

- Tačno, pomagali smo kovid centrima, bili smo i u crvenoj zoni i na vakcinaciji. Trudim se da podignem svest ljudima da se vakcinišu, jer je to jedini način da se vratimo normalnom životu. Severna i deo zapadne Evrope već ukidaju sve mere, zahvaljujući jedino velikom broju vakcinisanih. Mediji snose deo odgovornosti za antivakserski polet. Zbog veće gledanosti, mnogo prostora je dato ljudima koji su tvrdnjama, zasnovanim na neistinama, zastrašivali narod.

Imaš i dvoje dece, a supruga je takođe stomatolog.

- Dugo godina sam već u braku, supruga Jelena je profesor na Stomatološkom fakultetu i imamo dvoje dece. Vuk je odličan u sportovima, Milica crta i vaja, oboje sviraju klavir i strastveno vole muziku.

Može li pevač da bude pevačka zvezda ako nema lepe zube?

- Važno je da zubi budu zdravi!. S druge strane, podržavam autentičnost u izgledu, mislim da ona itekako doprinosi prepoznatljivosti i posebnosti, kvalitetima koje zvezda treba da ima. Ne treba svi da budu manekeni.

