KENAN JE UDARIO, A BIVŠI MUŽ OPASNO NAPLJUVAO: Rialda me koštala 60.000 €! Platio sam joj NOVE GRUDI, vozački, DIPLOMU i SVE OVO

Bivši muž Rialde Karahasanović, Alija Lokvančić jednom prilikom ispričao je za medije da je tokom petogodišnjeg braka sa pevačicom finansirao njenu karijeru, hiruške zahvate, kupovao joj diplome, ispunjavao razne hirove, a da je “postao” nasilnik i kriminalac tek kad je saznao za njenu ljubavnu afere.

Rialda, pevačica i bivša rijaliti učesnica, doživela je veliku neprijatnost kada ju je udario bivši dečko Kenan Tahirović, a ni bivši muž nije je štedeo.

foto: Printscreen/Instagram

"Hvala Bogu pa moji roditelji imaju nekoliko nekretnina od kojih naplaćujemo kirije, tako da imamo pristojan život. Jadnica je sama izabrala "nasilnika i kriminalca" i istom tog tog košala skoro 60.000 evra uloženih u samu karijeru. Sećam se dobro nje i proplakanih noći, u vreme njenog TV takmičenja radi grudi koje su joj "visile do pupka". I taj zahvat je jedan od živih dokaza mog ulaganja u njenu karijeru. Prva pesma, te spot u Dubrovniku, pa onda još tri singla sa spotovima stižu nakon toga. Stiže zima i Rialdina USA turneja. Odlazi u Ameriku, putuje, šopinguje i malo nešto otpeva dok ja uplaćujem iznose koji su joj bili potrebni da bi tamo preživela, a usput uplatila i za koji lajk i za kojeg pratioca. Posla, zarade i karijere u tim momentima nema. Gospođa se vratila 7. marta, a dan kasnije ja bivam uhapšen. Idealna prilika da ostane sama u kući i dođe u posed novca od kirija. Iz restorana je uzela pare mojih roditelja 4.5000 evra, pa je zvala mog druga i na laži da su meni potrebne od njega dobila 1.000, zatim od drugog prijatelja na isti način 250, te onda od udruženja golubova dobila isplatu od 1.100. Na sve to imala je na raspolaganju moju bankovnu karticu sa koje je skinula jako dobar iznos”, pričao je Rialdin bivši svojevremeno za "Svet" i objašnjava da je bio uhapšen zbog organizacije prostitucije u Nemačkoj, kao i da su od tih para njih dvoje lepo živeli.

foto: Damir Dervišagić

"Teretim se za navođenje na prostituciju u Nemačkoj, gde je ona legalizovana, kao i za pranje novca. Pare od prostitucije Rialda je uredno zajedno sa mnom dizala, trošila i ulagala u sebe. Dokazi su u tužilaštvu. Podržala me je prva dva meseca mog zatvora, dolazila je sedmično na 15 minuta, platila 100 evra bonova u kantini, a zatim odlazila u Beograd kako bi vodila svoj paralelni ljubavni život. Nakon festivala u Vodicama, od njenih saradnika sam dobio potvrdu da je u vezi sa poznatom kompozitorkom. Dok sam kupovao njene srednjoškolske diplome, vozački ispit i otplaćivao joj bankovni kredit, finansirao školu pevanja i mnogo toga još bio sam dobar", rekao je između ostalog Alija.

Podsetimo, Rialda je pričala o agoniji koju je doživela sa Kenanom.

"Rekao mi je da sam devojka lakog morala. Ja sa rekla da ako je narod u pravu za to što kažu za mene, onda su u pravu i za njega, a kažu da je druge seksualne orijentacije i da ima odnose koji nisu normalni. On se na to okrenuo ka meni i pljunuo me u lice, nakon toga me je udario. Nije on mene refleksno udario. Da je on izašao i priznao šta se desilo, ja ne bih govorila o tome sad. Ja moram da ispričam svoju istinu", pričala je ona.

foto: Kurir televizija

