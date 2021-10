NEUDATA SESTRA RODIĆ UPECALA SINA PEVAČICE: Mladi Peja radi za 33.000 dinara, Nataša na PIJACI a zbog OVOG POTEZA je svi OBOŽAVAJU

Poslednja objava na društvenoj mreži Instagram, jedine neudate sestre Rodić, Nataša Rodić, opet je podgrejala priče da se ona zabavlja sa sinom pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje, Jovanom Pejićem.

Naime, Rodićeva je obelodanila da je u emotivnoj vezi, tako što je zabeležila detalje romantične večere sa osobom čiji identitet nije želela da otkriva, dok je ceo ovaj prizor ispratila emotikonima koji izražavaju ljubav.

Jedini detalj koji je moguće videti na fotografiji koju je podelila je sat koji nepoznati mladić nosi, a reč je o modelu koji nosi upravo mladi Pejić.

Inače, mediji su već povezivali Jovana i Natašu, a ona je uporno tvrdila da su njih dvoje samo prijatelji.

Natašine sestre, Bogdana i Bojana, udate su za sinove poznatih pevačica. Bogdana je u braku sa sinom folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović, Veljkom, dok je Bojana sa naslednikom Goce Božinovske, Mirkom Šijanom, a čini se da je i Nataša "upecala" sina Zlate Petrović.

Mladi Pejić u javnosti važi za vrednog i skromnog mladića, koji je radio u butiku za 33. 000 dinara, što je potvrdila i njegova majka. Inače, Nataši sada svi aplaudiraju, što je umesto nekog bogataša, za sebe izabrala mladića, posvećenog fakultetu i poslu.

- Jovan već devet meseci radi u tom tržnom centru. Ja nisam htela da pričam o tome, ali kad ste već saznali, onda moram da se pohvalim. Šta da vam kažem osim da sam ponosna na njega. Sam je odlučio da se zaposli i da zarađuje. On je jedan od najboljih studenata, ima sve devetke i desetke. Peja i ja možemo da mu pružimo sve što poželi, ali on hoće svoj dinar. Uskoro završava drugu godinu fakulteta i uspeva sve da postigne - rekla je Zlata Petrović jednom prilikom za "Kurir" i dodala da Jovan ima mnogo planova.

- Skoro mi je rekao da skuplja novac od plate da kupi auto. Peja i ja imamo automobile, mogao je naša kola da vozi, ali eto, on hoće da ima svoj, za koji će sam da zaradi. Jako je odgovoran i vredan, nisu mu izlasci na prvom mestu, iako naravno voli i to, kao i svi mladi. Pravo da vam kažem, i ne čudi me što je Jovan takav, jer smo i nas dvoje, Peja i ja, takođe odgovorni i vredni ljudi, ništa nam nije palo s neba. Moj životni moto je da čovek mora da bude borac u svemu jer samo tako može da uspe, i drago mi je što smo to preneli na našeg Jovana - zaključila je nedavno pevačica.

- Drago mi je što ćete da pišete o tome jer je on zaista dete za primer. Deca poznatih često skrenu u nekom pogrešnom pravcu, uhvate se lošeg društva i problema, ali nisu svi takvi. Naš Jovan je dokaz da postoji i suprotno. Mi se odlično slažemo i dogovaramo o svemu, Zlata i ja nikad nismo imali problem oko Jovanovog vaspitanja i mislim da se to danas najbolje vidi, oboje smo uspeli kao roditelji - istakao je Peja, poznati voditelj i Jovanov otac, za pomenuti medij.

