RADI NA PIJACI, DOBAR JE DRUG, A I ZA NEŠTO VIŠE! Zlatin i Pejin sin (21) prvi put o vezi sa Rodićkom (30) OVO IM JE ZAJEDNIČKO

Veliku pažnju medija privukao je odnos Jovana Pejića Peje (21) i Nataše Rodić (30). Mesecima se piše da su njihovom upoznavanju kumovali Mirko Šijan i Bojana Rodić, te da su se između njih dvoje vremenom pojavile varnice. Fotografija zbog koje su se usijale mreže je ona na kojoj Rodićeva drži ruku zagonetnog muškarca, a ono što je svima zapalo za oko jeste sat na ruci kakav ima upravo mladi Peja. Jovana je bio raspoložen za razgovor na ovu temu, ali i još mnogo toga. Iako nije želeo konkretno da kaže da li je sa Natašom u vezi.

foto: Printscreen/Instagram

- Ako vi mislite da ste nas vi tako uhvatili, vi slobodno pišite. Dok vi nas ne slikate, da smo mi zajedno, da smo mi otišli u restoran. Ako vi mislite da smo mi zajedno i ako je to nije vaša pretpostavka, onda je to. Ovako ću ti dati neki trag, da možda jesmo, a možda i nismo. Za Natašu imam samo lepe reči, sve reči hvale imam za nju. Sestre su joj takođe perfektne, ona radi na pijaci. Ko bi radio, a da može da ima sve od roditelja. Pošto ja radim, a moji roditelji su to što jesu, tako gledam i nju. Ona je jako dobar čovek, dobra devojka za prijateljstvo i za nešto više.

S obzirom na to da ga mnogi posmatraju kroz prizmu da je dete poznatih roditelja - Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje, Jovan govori da želi da izgradi svoj put i svoje „ja”.

kurir.rs/24sedam