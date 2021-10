NIJE MU DOBRO! Marinko Rokvić se bori sa OZBILJNIM zdravstvenim problemom, sada se oglasio njegov sin Nikola!

Pevač Marinko Rokvić je u teškom zdravstvneom stanju, i već neko vreme se bori sa bekterijom koja mu je napala organizam.

Sada se tim povodom oglasio njegov sin Nikola i otkrio da njegov otac nije dobro.

- Ne znam šta bih vam rekao, iskreno. Čuli ste ses njim, čoveku nije dobro, neprijatno mi je. Nije korona sada u pitanju, on je to preležao. Biće on dobro – rekao je Nikola, ne želeći da produbljuje temu o očevom zdravstvenom stanju, koje je i dalje neizvesno.

Rokvić je prilično loše, jedva priča, a sve nastupe je otkazao dok se ne izleči.

- Ja sam preležao koronu, dobro sam prošao nisam imao teške simptome. Ko zna kad će ovaj virus proći, to niko ne zna pa ni ja. Međutim, posle korone mi se pojavila neka bakterija koja mi je napala organizam. Nikao da prođe, mesecima se borim. Nadam se da sa ide malo nabolje – rekao je Marinko.

- Mnogi su me zvali da idem da nastupam, ali sam morao sve da odbijem zbog zdravstvenih razloga. Supruga je tu uz mene, sinovi takođe. Nisam sad u stanju da pričam, jedva govorim, čujete. Ako možete da me pozovete dok prođe sve ovo, molim vas. Nešto sam stavio u usta i ne mogu dalje da pričam. Zato vas molim da ovaj intervju pomerimo za neko drugo vreme. Moramo sačekati da ovo prođe, pa kada se oporavim, da lepo pričamo, izvinite - ispričao je Rokvić.

