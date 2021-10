ŠOK INTERVJU KIJE KOCKAR: Sloba je imao odnose u kabini u kojoj sam se ja posle tuširala! GADE MI SE! Spomenula Arkanovog sina

Kristina Kockar proredila je svoja medijska pojavljivanja, pa su mnogi pomislili da je rešila da se povuče sa estrade. Međutim, Kija vredno radi na svom novom albumu koji će, kako tvrde njeni saradnici, napraviti pravi bum, a u planu je i duet sa najvećom muškom zvezdom Acom Lukasom.

Kockareva otkriva sve o novoj nekretnini koju je kupila u inostranstvu, povratku u rijaliti, razvodu od Slobodana Radanovića, odnosu Dalile i Dejana, kao i vezi sa Vojinom Ražnatovićem.

Mnogi pevači se žale da su zbog korone ostali bez novca, ti si nedavno kupila stan u Turskoj. Da li si na vreme odvajala, ili si nakon karantina povećala cenu nastupa?

- Imala sam ušteđevinu koju sam čuvala baš za taj stan. Za njega sam znala još prošle godine ali čekala sam da završim neke druge stvari u Beogradu da bih bila sigurna da li je to za mene prava investicija. I presrećna sam što sam ga kupila jer dok sam bila tamo, osećala sam se kao kod svoje kuće. Sve mi odgovara i jedva čekam da odvojim vreme i povedem drugarice da uživamo. Što se tiče nastupa i pojavljivanja u medijima, sklonila sam se posle turneje sa Acom Lukasom jer radim na albumu i na nekim drugim stvarima, dosta sam i putovala, nigde nisam htela da gostujem po emisijama. Naravno da nije manjkalo novinskih napisa, većinom izmišljotina, i vidim da me redovno pominju u Zadruzi.

Već četiri godine si aktuelna na javnoj sceni, šta ti je najprijatnija, a šta najneprijatnija situacija koju si za to vreme doživela?

- Bilo je zaista prelepih trenutaka. Koncerti, pesme, žiriranje, knjiga, nagrade, bezuslovna ljubav fanova. Uglavnom, sve se menjalo, malo gore, malo dole, kakav je i sam život. Što se tiče javne scene, ne želim da izaberem najneprijatniju stvar jer ne želim da ona utiče na moj život, iskreno, šta može da bude neprijatnije od laži, a bilo ih je milion. Te neprijatne scene su kreirali drugi ljudi uvlačeći mene ali kako su ih oni kreirali, tako neka ih oni i nose. U privatnom životu sam doživela grozne stvari, ali to je sve iza mene. Konačno. Počela sam da vežbam, sklonila sam sve negativne ljude iz svog života i postala najbolja verzija sebe.

Koliko je sujete prisutno među pevačima, da li smatraš da neke kolege i dalje osporavaju tvoju muzičku karijeru?

- Uvek je bilo prisutno, ali to je tako u svakom poslu. Da, osporavaju je, to je istina, neki koji nisu kompetentni da to rade. Moj teret je što sam bila u rijalitiju, ali to je to. Ja nemam putera na glavi i mirno spavam.

Reklo bi se da još od prve Zadruge svaku narednu obeležava javna prevara supružnika. Kako to komentarišeš?

- Gade mi se. Ne gledam više Zadrugu jer sam shvatila da je to toksično za mene, samo vidim to sto mi pošalju ako mene pominju. Žao mi je što se na TV-u pokazuje loš primer toga šta je brak, što se nečija bol banalizuje i što je sve, nažalost, većini postalo normalno. Meni nikad neće. Sama činjenica da sam odbila pesmu gde se pominje da ja nekog razvodim govori sve. Ko je prošao bilo kroz raskid ili razvod, zna koliko to boli, pogotovo kad se oprastaš od nekog koga voliš najviše na svetu. Zato mi se prevrne želudac kad neko kaže: „Pa dobro, svi se razvode, to je normalno“. Ne, nije!

U ovoj sezoni, prvi put je žena ta koja je neverna. Šta misliš o ceolokupnom odnosu Dalile, Dejana i Cara?

- Nisam ispratila, čula sam razne teorije, da li je dogovor ili ne. Zato ne mogu da sudim.

I sama si, kao i Dejan, doživela da se tvoj muž u istoj kući grli sa drugom osobom. Koliko ti je to vratilo loše uspomene?

- Moj bivši muž je imao s*ks na metar od mene u sobi gde smo nas 30 spavali i u WC kabini gde sam ja posle išla da se tuširam, ali i po kokošinjcu, dobro da tu nisam zalazila. Dejanu je zasad OK, ako već upoređujemo. Ali i to je davno iza mene i nisu to moja dela da se njima ponosim ili da ih se stidim, tako da ne moram u detalje. Uostalom, napisala sam sve u mojoj knjizi. Najružnije stvari su se desile tek posle. Možda ćete čitati u drugoj knjizi.

Da li bi ponovo ušla u rijaliti i ako bi, šta bi ti ovoga puta osim novca bio motiv?

- Ništa sem novca ne bi bio motiv. Ne verujem da bih ikad više imala ono najgore iskustvo. Ali iskreno, ne verujem da ću ikad više ući u rijaliti. Prošlo je četiri godine i to je iza mene.

Menjala si dosta profesija tokom života, da li planiraš da ostaneš u muzičkim vodama ili za nekoliko godina sebe vidiš u nekoj drugoj delatnosti?

- Pa nisam toliko menjala poslove koliko sam radila uporedo. Iskreno, ne znam gde će me život odvesti ali smatram da sam sposobna i dokle god sam zdrava, vredna, snaći ću se. Volela bih da imam svoju kompaniju, nešto što mogu da radim iz bilo kog kraja sveta, da me ne drži mesto.

Želim lojalnog muškarca! Nakon lošeg iskustva koje si imala u braku, koje osobine bi muškarac morao da poseduje da bi se ponovo udala? - Lojalnost. Ali iskreno, ne moram da se udajem više nikad jer sam želela da to bude jednom i zauvek. Tako se trenutno osećam, a da li će neko promeniti moje mišljenje - to dođe spontano.

Arkanov sin mi je samo prijatelj! Tvoj privatan život intrigira javnost. Povezivana si sa mnogim javnim ličnostima, a poslednji je i Arkanov sin, Vojin. U kakvim ste odnosima? - Super, ali prijateljskim naravno. On je dečko koji je van svih priča i dugo je u Americi, interesuju ga neke sasvim drugačije stvari. On mi je kao stariji brat i jedva čekam da i on dođe u Srbiju jer znam koliko mu sve to nedostaje. Njegova majka Natalija je zaista divna žena i stvarno je svoju decu izvela na pravi put. Ne trebaju deca da trpe dela roditelja jer njih ne biramo. Što se tiče drugih javnih ličnosti, nasumično me spajaju sa prijateljima, poznanicima, a ima i onih koji žele naslovne strane preko mog imena.

