KARLEUŠIN BIVŠI BLIZAK SARADNIK IŠAO KOD HODŽE DA JE UNIŠTI? Isplivali jezivi detalji: Napravio sam magiju da se razboli i POLUDI!

Bivši saradnik Jelene Karleuše išao je navodno kod hodže kako bi je uništio.

Hodža je istakao da je bivši saradnik navodno hteo da se Karleuša razboli i da poludi.

- U sred noći kod mene je došao Jelenin blizak kolega crnim džipom. Znao sam ga sa televiziji i bio mi je poznat jer je sarađivao sa Jelenom. Molio me je da mu pomognem da se osveti Jeleni jer je nešto bio nezadovoljan njihovim odnosom, nije mogao da joj se približi koliko je želo, nije mu dala da bude non-stop uz nju ! Zato mi je jasno rekao da želi da se ona razboli, poludi, te da više nikad nema nijedan hit. Inače, sve to dešavalo se kada je Jelena imala najveći hit Insomnija, posle njenog koncerta u Areni. On je tražio da posle Insomnije ne snimi više nijedan hit i da joj od tada karijera i život krenu nizbrdo, ispričao je ovaj hodža svojvremno.

- Takođe je hteo i da joj zdravstveno i psihički bude sve gore. Ja sam uradio velike zapise tada, učinio sam loše delo i zato sada želim da se iskupim i da joj poručim da potraži pomoć! To samo neki veliki mag može da joj skine! Ako ne potraži pomoć, biće joj sve gore, vidim da je već išla na operaciju - pričao je tada hodža, i nastavio:

- Koliko vidim, Jeleni odlično ide! Njena energija je jaka, i magija ne može totalno da je uništi. Popularna je, slavna, puni sve klubove, napunila je i ušće kada je održala koncert, a vidim da je popularna i u Turskoj, Nemačkoj, Americi, te u krugovima poznatih u Holivudu, ali sam siguran da bi njoj karijera išla tri puta bolje da nije toga što smo joj uradili! Njoj je suđeno da ima plantarne hitove i da je obožava milijardu ljudi, a to će joj se desiti, samo da što pre skine magiju i nedela koja smo joj učinili. Brine me što dugu ništa nije snimila od pesama i da je to ta blokada. Ja sam već teško bolestan, želuim oprost od svih i opominjem Jelenu da se čuva jer je mnogo ljubomornih ljudi oko nje - svojevremeno je iskreno priznao hodža za "Scandal", a prenose mediji.

