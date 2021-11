VOLELA BIH DA BOJANA RODI DEVOJČICU! Goca Božinovska priželjkuje još UNUČIĆA: Izguraćemo i sa PETORO, biće svega za NJIH!

Pevačica Goca Božinovska uživa u ulozi bake i kako kaže ta titula joj se baš dopada. Njen sin Mirko Šijan je u krugu prijatelja proslavio rođendan, te je to iskoristila kao priliku da unuka Zorana „ukrade“ samo za sebe.

Božinovska je sada otkrila da je slavlje upriličeno u njihovom domu u Surčinu.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

- Sinoć smo proslavili Mirkov rođendan, kod kuće smo napravili slavlje i malo smo se počastili. Bilo je lepo i veselo. Sve je bilo, i torta i hrana, sve po protokolu. Ovo je domaćinska kuća. Ja sam u izolaciji bila sa bebom, dva, tri dana će biti sa mnom, nema niko pristupa, čuvamo unuka - priča Goca i otkriva koliko pomaže sinu i snaji oko naslednika:

- Oni žive svoj život, ja svoj, svako za sebe. Tako je najbolje. Ne pitam ih šta rade, uskočim da pomognem kad treba, odnosno jedva čekam da uzmem svog unuka u naručje. On je moj anđeo. Ja ga gledam po celu noć, ja ne spavam ni kad mogu da spavam.

Baka Goca je kaže potpuno opčinjena unukom, posvećuje mu svu pažnju i uživa dok ga hrani, a on joj zahvali osmehom.

foto: Printskrin/Instagram

- Pošto su oni slavili, on je sve vreme sa mnom, tu sam sa njim, hranim ga. Ne dam im ga ni večeras. Mali je, toliko je sladak i dobar. On se samo smeška, guče, ja sam poludela za njim, totalno sam odlepila. Nema veće sreće. Kada dođe momenat da ga nose na sprat na kupanje, ja poludim. On spava sa mnom jedan dan, duša bakina, pa vi ne znate kako sam ja lep. Crni labud bakin, ima dugu crnu kosu, pa je mio i drag. Obožavam ga. Njega svi vole, toliko smo usmereni na njega, da niko od nas ne primećuje da bilo ko drugi postoji. On je centar sveta svih nas. Jedva čekam još unučića. Daj Bože, neka dođe i petoro, izguraćemo. Garderobu imamo, kolica imamo, ma svega će biti - kaže pevačica, a na pitanje da li bi volela da dobije unuku ona kaže:

- Pa kako imam unuče sada, ja bih volela jednu unuku da dobijem. Ja sam mislila da će sada Bojana roditi devojčicu, ali došao je bakin dečak. Bože zdravlja, doći će i devojčica - kaže Goca i otkriva da li ima nekih noviteta kod nje.

- Što se tiče karijere nema ništa novo. Odmaram, uživam kraj svog unuka. Ova korona me totalno poremetila, ubila mi je psihu. Prvo mi je mama umrla, pa mi se sestra razbolela, pa jedno dete, pa drugo. Taman razmišljam da se opustim, ali opet neki strah. Svi oko mene su zaraženi. Da li verujete da kafu nemam sa kim da popijem? Strašno, tako se pogodilo sve - kaže Goca.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Kurir.rs/24.sedam

Bonus video:

00:14 HIT SNIMAK! Bojana Rodić snimila Mirka Šijana dok đuska bez majice