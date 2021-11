LAĆA O SKANDALU NA MARININOJ SAHRANI: Zamolio sam masu od par ljudi da se približe grobu i oproste od mame tek kad se ZAVRŠI POKOP

Milan Laća Radulović, kao što je i najavio, konačno je progovorio o incidentu na sahrani svoje majke Marine Tucaković, kada je navodno, od Cece Ražnatović, Saše Matića i Milana Kalinića zahtevao da ne prilaze grobu.

foto: Printscreen, Kurir, Stefan Stojanović

- Stvar je bila jako jednostavna: odredili smo krug najužih, koji će biti u kapeli, a pre toga su ljudi dolazili da izjavljuju saučešće. I njih smo zamolili da poštuju pravila - da nema rukovanja i ljubljenja, da nema ljubljenja kovčega i ostalog. Imali smo, naravno, i obezbeđenje koje je njima to govorilo, i to su sve ljudi poslušali. U jednom trenutku, pojavio se sveštenik, tu smo zatvorili kapelu i u zatvorenom krugu smo održali opelo - započinje priču Milan, pa dodaje:

foto: Ana Paunković

- Posle toga kreće povorka i sam pokop, zapravo, još dok nije sam proces završen, ja sam se pojavio pred okupljenom masom od par ljudi, nije bilo puno ljudi, i zamolio sam ih samo da ostave cveće, i da se približe grobu, naravno, i da se oproste od Marine u trenutku kada se završi cela ceremonija. I to je bilo to. Te priče o nekom skandalu na sahrani, nisam uopšte ni čitao, čitao sam samo ono što su mi neki ljudi slali. Onda sam se u jednom trenutku oglasio preko Tvitera, zbog mojih prijatelja, koji su meni to slali, da oni ne bi imali stres i da se oni ne bi nervirali i da ja ne bi doživljavao neki stres i nervozu, koja mi tu ne treba. Mislim, Bože moj sad - otkrio je Laća.

Podsetimo, on je izjavio da će o svim temama, pa i o ovoj, govoriti nakon 40-dnevnog pomena Marini, što se sada i dogodilo.

foto: Stefan Stojanović

