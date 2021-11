MAMA SE NE PITA SA KIM ĆU BITI U VEZI! Sin Zlate Petrović JOVAN progovorio o poslu, Nataši Rodić i odnosu sa MIRKOM ŠIJANOM!

Sin Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje, Jovan Pejić, često se pojavljuje u medijima iako nije odabrao da se bavi javnim poslom.

On je poznat javnosti još od malena, a u poslednje vreme se pričalo da iako je dete poznatih roditelja, zarađuje 33.000 dinara i radi u magacinu.

Takođe, o njegovom odnosu sa Natašom Rodić se često spekulisalo, a njegova majka Zlata je nekoliko puta izjavila da bi volela da joj najstarija sestra Rodić bude snajka.

Jovane, nekoliko meseci unazad se piše često o tebi. Dete si poznatih roditelja i nisi izabrao da se baviš javnim poslom, ali si svakako prisutan u medijima. Smeta li ti to?

- U jednu ruku mi smeta u drugu ruku ne. Moji roditelji su poznati. Uglavnom svi znaju ko su. ja ne gledam svoje roditelje ko su oni, nego kakvi su. Moji roditelji su prema meni uvek bili fer i korektni. Ja sam hteo da se osamostalim, da živim bez njihove pomoći. Prija mi što me ima u medijima jer je u nekom pozitivnom smislu.

Veliku pažnju izazvala je vest da sin Zlate Petrović radi za 30.000 dinara. Je l’ to istina?

- Radim u jednom tržnom centru, u ozbiljnijoj firmi u Srbiji. Taj iznos ne mogu da otkrivam, ali mogu da kažem da nisam radio za minimalac nikada, ali nije sramota raditi za minimalac. Ja imam 21 godinu i nikada ne bih ponižavao nekoga ko radi za te pare. Ja sam neko ko je iskren, dobar, skroman... Pa ni tih 30.000 dinara uopšte nije tako loše.

Jesi li radio i u magacinu?

- Moj posao je i prodavac i magacioner i čistač i sve... Desi se da radim u magacinu po dva, tri dana, pakujem, nameštam, sređujem... Bio sam i to, bio sam i prodavac. Sada sam trenutno na višoj poziciji, napredovao sam.

Šta su ti rekli rodtelji kada si rešio da se zaposliš?

- Oni su mi rekli: "Sine, ti imaš sve, što bi se ti zaposlio?", dok sam ja na to gledao da ču kroz posao naći sebe, da ću izgraditi sebe, da ču moći sa nekim da pričam o tom poslu, pa evo i sa tobom sada... Da mi ne treba pomoć ni mamina ni tatina, naravno, oni su tu i znam da šta god mi bude trebalo, ja ću od njih i dobiti. Kao što živim u njihovom stanu. Svoj stan još uvek nisam kupio.

Ono zbog čega si već neko vreme u centru pažnje i što je svima zanimljivo je tvoj odnos sa Natašom Rodić? Da čujemo kakav je vaš odnos?

- Uvek sam bio džentlmen prema damama i nikada nisam pričao nešto loše o njima, a ni sa kim sam. Uvek sam puštao da one govore o tome. Nikad nisam bio taj koji se hvali da je sa nekim. Za Natašu mogu da kažem samo divne reči, ali nikada ništa nisam imao sa njom više od drugarstva.

Da li je bilo nekih simpatija među vama?

- Pa mi smo izlazili i bili kod kuma Mirka, pričali... Ja nju gledam kao prijatelja i voleo bih da tako i ostane.

Upoznao si je verovatno kod Mirka Šijana i Bojane?

- Tako je. Otisli smo na bazen, sedeli... Bila je normalna priča. I sa njom sam par puta izašao u restoran i kafić, čak smo zajedno išli u teretanu.

Je l' ona tip devojke sa kojom bi mogao da budeš?

- Nataša je jako dobra devojka, ali je od mene starija 10 godina... Ko zna. Možda za nekih 10 godina pronađem sve u njoj, ali sada ne.

Zlata je rekla da je ona starija od tvog oca isto koliko i ti od Nataše. Misliš li da je do gena i voliš li starije devojke?

- Dok smo mlađi i gledamo starije devojke, a kasnije ćemo verovatno mlađe... Mama voli Natašu jer su i ona i njene sestre veoma kulturne devojke. I njoj bi bilo drago da ja budem sa Natašom. Ali tu se prvenstveno pitam ja, a ne majka.

Dok pričamo o njoj, Nataša je na Instagramu objavila fotografiju sa novim dečkom. Imaš li komentar na to?

- Mislim da je taj dasa prve klase, čim je sa njom...

U kakvom si odnosu sa Mirkom Šijanom?

- On je meni kum. mene je krstila Goca Božinovska, njegova majka. Kad god možemo da se vidimo, odemo na piće, leti kod njega na bazen... Dolazi društvo, prijatelji, pevači... Sa Mirkom imam baš dobar odnos.

Kakav je kao otac?

- Išao sam dva-tri puta kod njih. Mogu ti reći da je jedan od boljih očeva. Pazi, gleda da udovolji... Stvarno, nemam reči. Posvećen je i Bojani.

Da li smatraš da si dovoljno zreo da se oženiš i osnuješ porodicu?

- Mislim da u mojim godinama niko nije spreman. Mogao bih da kažem da radim da bih sebi olakšao. Već da bih sutra znao da živim i sa 500 dinara i sa 50.000, a ne odmah sa 50.000 dinara. Mislim da je to jako ružno jer ako ne znam svoj posao i ako ne znam taj novac da sačuvam ja neću znati da na svoju decu to sutra prenesem. Mirko je u dvadeset osmoj godini došao do toga da može da ima porodicu i dete. Mene su moji dobili sa trideset i nešto, tako i ja želim da se ostvarim prvo u poslu i biznisu, pa onda da se posvetim porodici.

Mama i tata su ti zajedno bili na "Farmi". Da li bi ušao u neki rijaliti?

- Ja sam imao tada 10 godina. Sad trenutno nisam spreman za to. Mislim da je to malo veći posao, tamo radiš 24 sata i da moraš da budeš baš psihički spreman.

