GOCA BOŽINOVSKA NE PRESTAJE DA ZVOCA SNAJKI ZA ŠIJANA: Muškarcima ne treba mama da mu obuva ČARAPE, a ne budi GLUPAČA ko ja

Goca Božinovska nikad nije umela da se pretvara, pa tako i sada otvoreno kaže snajki da greši što previše ugađa Mirku jer se muškarci brzo naviknu na to i prestanu da cene ženu. Goca iz najbolje namere savetuje Bojani da više drži do sebe i ne popušta mužu previše.

“Mogu da pričam mesec dana na temu ljubavi. Ja sam uvek na početku veze bila svoja i takvu su me voleli i takva sam se dopadala muškarcima. Međutim, čim se zaljubim, ja poludim, nešto se desi sa mnom i ja momentalno počinjem da toliko ulažem u sve. Ja sam i muško i žensko, i mama i tata, brat, sestra... Želim da se postavim na svaku poziciju, što je jako ružno. Muškarcu ne treba mama, ja sam se uverila da ne treba. Kako vreme odmiče i što sam starija, shvatam da sam baš pravila velike greške. Ali takva sam i u druženju, sa prijateljima, želim svima da učinim, da bude sve pod konac i da svima bude potaman, mislim da je to jako ružna osobina. Vremenom smoriš, niko ne voli da mu obuvaš čarape”, kaže Goca i otkriva šta ju je posavetovala jedna poznata ličnost: “Jedna vrlo pametna osoba dok sam još bila u braku sa Zoranom rekla mi je nešto poučno: "Ti moraš da imaš neki svoj 'crni fond', to što ti da, skloni. Pamtićeš moje reči jednog dana" i ja poslušam. Ali šta se desi kad si glup. Skupim nekih 1.000 maraka, nastala neka frka u kući i ja kažem: "Dođi da vidiš šta ja imam" i izvadim sve kako bi se pohvalila da sam poštena, misleći da će me više voleti. Glupača! Voli sebe, jer će te više voleti tvoj muškarac, ništa drugo ne dolazi u obzir.”

