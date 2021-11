POČUPALA ME I UDARILA, PRETIO JE POKOLJ, STAVILA SAM IH NA POTERNICU! Cakana mi je namestila tuču s Mirom, u sve se umešao Lukas

Pevačica i učesnica rijalitija Vesna Rivas otkrila je niz detalja o kolegama koji nisu bili poznati javnosti.

Vesna je pristala da ispriča šta se tačno desilo kada su se Mira Škorić i ona potukle, zbog čega se u sve umešao Aca Lukas, kao i to zbog čega ju je tipovala Cakana.

- U to vreme se menjalo sve, rušio se Sloba, demonstracije u gradu. To malo u novinama, a naslov "Potukle se pevaljke", na celoj strani Mira i ja. Eskalacija svega desila se na leto. Vratila sam se iz Crne Gore i zove me Goran Ratković Rale u studio da mu donesem dva soma evra. Upadam u studio, sedi Pera Stokanović i svira pesmu Šekiju Turkoviću. Taman kada sam htela da se uhvatim za kvaku, čovek koji kuva kafe je hteo da me zaustavi. Ulazim, kad tamo Husa Bit strit, Reni, pevačica, Cakana i Škorićka pored nje. Ustaje Mira onako mangupski i kaže: "Je l' to ona lajava pevačica?" Onda je prišla i počela da mi preti da će da mi uništi facu. Samo sam joj rekla: "Hajde na fer napolje" i onda je nastao haos - kaže Vesna i objašnjava kako su ostali samo sedeli i ćutali jer od šoka nisu znali šta da rade:

- Cakana mi je smestila batine. Ona je Miri javila da ja dolazim. Zvala je Miru i rekla joj da sam ja ptičica i da sam doletela. To Cakani nikada neću zaboraviti. I dok oni sede u studiju, nas dve smo izašle da rešimo problem. Ja sam u jednom trenutku dala nekom čoveku da mi pričuva moje čivave. I dok sam ja davala čoveku pse, Mira me na kvarno povuče za kosu i udari. Poludela sam, okrenula se i svom snagom je odalamila dlanom u čelo. Počela je da pada, bila je bela kao krpa.

Vesna kaže da se nakon tog incidenta u sve umešao Lukas, pa su je Mira i on stalno zvali i pretili da će je se rešiti, kao i da su njenom sinu govorili da će joj strašne stvari raditi.

- Škorićka je Lukasu napunila glavu da sam za njega pričala da je narkoman, da mu radim iza leđa. Drao se na mene preko telefona i pretio da će da mi ode glava. Onda počinje moja agonija, proganjanje, zvanje noću i moj sin je sve to prošao. Kako da objasnim detetu ko hoće da mu ubije mamu? Mira i Aca su me zvali dan i noć. Govorili su mom sinu da će da me ošišaju naćelavo i da će me ubiti. Policija je sve snimala i pratila. Nisam znala kako da zaustavim njih, a ni prijatelje da ne naprave pokolj po gradu. Imala sam mnogo prijatelja pod oružjem, plašila sam se da ne padne krv i nečija glava - priča Vesna i dodaje:

- Miru i Acu sam prijavila policiji, tužila sam ih. Raspisali su poternicu za njom i Acom pošto su izbegavali suđenja. Ona je zbog toga zapalila u Beč, a Lukas u Nemačku. I tu počinje igranka. Bila je na poternici i nije smela da uđe u Srbiju jer, kada bi ušla, odmah bi bila privedena. Njenima je policija dolazila tri puta dnevno na vrata da vidi da li znaju nešto o njoj. Onda me je Rale zvao, kad tamo Srđan Adžem kaže: "Veki, dobila si je. Pukao joj album i narod je na tvojoj strani. Emotivno sam vezan za porodicu Škorić." Kada je video da ne odustajem, rekao mi je da je Mira trudna i da nema smisla da trudnu ženu strpam u zatvor. Čovek se kleo da je Mira trudna. Nakon toga sam zvala advokata da povuče tužbu. A Acu i mene su pomirili moji Crnogorci.

Vesna je potom progovorila i o "Grandu" i Saši Popoviću.

- Ulaznica za "Grand" zavisila je od pevača do pevača. Ja sam čak jednom i našla žutu svesku sa spiskom. Izigravala sam inspektora. Našla sam svesku kod njegove finansijske direktorke. Bila sam kod nje u "Grandu" u ofisu i ona je izašla nakratko, a ja sam izigravala inspektora. Našla sam svesku u fioci. Videla sam imena, cene i dužnike. Samo kod Mileta Kitića je bila nula, svi ostali su plaćali. Tu su bile preporučene cene, paketi - kazala je za "Srpski zelegraf", pa progovorila o odlasku iz ove diskografske kuće.

- Ja sam bila Brenina mezimica, volela je moj scenski izraz, baš zato što me je hvalila, ove njene podguzne muve, što su joj se šlihtale, trčale za njom, nisu. To su bila Goca Božinovska, Sanja Đorđević, Suzana Jovanović. Otad me Goca mrzi. Ja sam u startu bila skupa. Nikad neću zaboraviti kako je Božinovska moljakala Sašu da joj nađe neku tezgu kad je izbacio Šijan na ulicu, kad je otkačio. Ona je uvek bila jadnica, prosila je i samo kukala za tezge - navela je, pa dodala:

- Brena je obožavala kako se oblačim. Pita me gde sam nabavila stvari, a ove njene zle veštice i dušmanke su me popreko gledale. Nisam mogla da budem u takvoj sredini zlih ljudi. Brena me je terala da smršam da bih bila kako treba na sceni "Granda". Jednom mi je prišla pred svim tim podguznim muvama i rekla da moram da skinem dva i po kilograma. Sve to su gledale Goca, Sanja, Suzana i Zlata i likovale, bilo im je drago.

Otkrila je i zašto je mrzi Šeki Turković.

- Šeki je isto kukao da bude u emisijama, pa ga je Sale pred svima izblamirao i ponizio. Rekao mu je: "Evo ti Rivaska, prešišala te po tiražu, a ona me ne vuče za rukav da bude u emisijama." Otad me Šeki mrzi i ne može očima da me gleda. Svašta mi je smeštao.

