PEVAĆU ZA DŽABE I NIJE MI BILO TEŠKO DA TO ODLUČIM! Marija Šerifović spremna za DOČEK zajedno sa JK i Sarom Jo!

Grad Beograd organizuje doček Nove 2022. godine gde će nastupati Marija Šerifović, Jelena Karleuša i Sara Jovanović.

Njih tri su odlučile da pevaju bez honorara, a Marija je istakla da joj je neizmerno drago što će nastupati pred beogradskom publikom.

foto: Dušan Panajotović

- Pevaću za doček u Beogradu, ali moram da priznam da mi ovaj put to nije bilo nimalo teško pogotovo da to odradim bez honorara s obzirom na to da nisam imala nikakav koncert pune dve godine. Tako da hvala na pozivu i hvala što ste odabrali nas. Svaka osoba od 18 do 60 godina će imati priliku da čuje ono što voli, radujem se tome i pozivam sve ljude koji vole ono što ja radim, iz čitavog regiona da dođu u Beograd i budu naši gosti, da se zajedno prvenstveno smrznemo, ali još i kvalitetnije zagrejemo - rekla je Šerifovićeva na konferenciji za štampu koju je organizovao grad Beograd.

- Sve tri su donele odluku da nastupe potpuno besplatno - rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i dodao da su potpisali ugovor o donaciji, tačnije da "honorar neće postojati".

foto: ATA Images

Kurir.rs/D.P.

Bonus video:

00:24 KURIR EKSKLUZIVNO OTKRIVA: Jelena Karleuša, Šerifovićka i Sara Jo pevaju na DOČEKU 2022. ispred Narodne SKUPŠTINE!Vesić