OGLASIO SE KRISTIJAN PO IZLASKU IZ POLICIJE: Žena ga tužila za nasilje u porodici, a on joj traži 1.600.000 DINARA!

Domaći mediji bruje o prijavi koju je policiji protiv Kristijana Golubovića podnela njegova bivša supruga Ivana Veljović.

Navodno, zbog nasilja u porodici izrečena mu je hitna mera zabrane prilaska, a sada se Kristijan oglasio za i priznao šta se zapravo desilo.

foto: Printscreen/Red TV

- Tražio sam joj delić mog novca, pedeseti delić mog novca koji sam zaradio u Zadruzi, koji je automatski dizala - kako Pink uplati, ona u roku od sat vremena je isisavala sav novac do dinara! Kada sam joj tražio za sina Lazara... Ja imam sina i ćerku, Veru sam obezbedio i nju sa stanom u Kraljevu, ekstra, sve luksuzno i novo! Rekao sam joj: "Daj mi samo 15.000 evra od svega i zaboravljamo sve, nikada ti se više neću obratiti za novac, još ću Veri mesečno uvek davati", ona mi je rekla:"Ako mi još jednom tražiš novac, tužiću te za uznemiravanje"! Eto, to je prava istina - počinje priču vidno uznemireni Kristrijan za Pink.rs.

Kako kaže, glavni problem je ispao zbog novca, a nasilja nikakvog nije bilo.

- Moja advokatica je poslala opomenu pred tužbu i zamolila lepo da mi da ili uplati 1.600.000 dinara još. Čim je to videla, prijavila me je za uznemiravanje da bi sebe osigurala da je ja više ne zovem za novac. Pokvareno, da ne može više! Bez dinara me ostavila, u 51. godini sam prvi put pored svojih nekretnina podstanar! Preko svega sam prešao, ali šta još treba da uradim?! Ja ne zarađujem od kamatarenja, j*bote!

Još jednom demantuje da ju je uznemiravao na bilo koji način.

- Nikad je nisam ni dirao, uvredio, uvek sve najlepše, i tamo pred vama u Zadruzi... I sad ovog momenta, kada radi ovu prljavštinu, uvek imam reči hvale za nju. Dobro je biće, poštena žena, najbolja majka i domaćica, ali brate, ovo što radi... Ja ne znam zašto, kada će to advokat da naplati! Sada će joj pola uzeti, a ja to ne želim, želim samo delić, da mogu da premostim, da bih mom detetu pomogao!

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:04 KRISTIJAN SA DEVOJKOM U ZADRUZI 5?! Kristina Spalević otkrila sve detalje, a evo kada planiraju ULAZAK! (VIDEO)