OGLASILA SE KRISTINA SPALEVIĆ! Nakon vesti da je Kristijana prijavila bivša žena za NASILJE, njegova devojka sada otkrila DETALJE!

Kao bomba odjeknula je vest da je Kristijan Golubović završio u policiji zbog navodnog nasilja u porodici.

Njega je navodno prijavila bivša supruga Ivana Veljković, zbog čega mu je izrečena hitna mera zabrane prilaska, a tim povodom se oglasila njegova devojka Kristina Spalević.

foto: Printscreen/Red TV

- On uopšte nije bio u kontaktu sa njom, ona se njemu ne javlja. Prošli put kad smo bili u Kruševcu, on joj se javio da vidi dete, ona neće uopšte ni da mu odgovori. To za nasilje nema smisla, jer je on nije ni video ni čuo, ne pamtim koliko dugo. Nego, to je nešto pokušala, nije imala uslova da ga tereti za nasilje, ali kao ne želi da joj on prilazi, da je zove, pošto je Kristijanov advokat poslao dopis da traži jedan milioniti deo od para koje je uzela, od onog što je dokumentovao... Tražio je milion i po dinara, od svih tih silnih para, i čim joj je stigla opomena pred tužbu, ona je mislila da neće morati da da ništa ako ga prijavi - kaže Kristina za Pink.rs i dodaje:

- On sada nju svakako ne sme da zove, niti to planira. Ne čuju se, samo joj je preko advokata poslao opomenu pred tužbu... Jer ona nema ni sluha, ni osećaja za to da Kristijan ima još jedno dete.

foto: screenshot

Kurir.rs/Pink.rs

