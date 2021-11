HTEO JE DA BUDE ŠMEKER, A ISPAO JE JA*ARA! Kristijan opleo po bivšem prijatelju ČORBI: Bili su nerazdvojni, zbog OVOG ne pričaju?!

Milan Janković Čorba je jedan od takmičara "Zadruge 4" koji je ostao je bez celokupnog honorara u Zadruzi, a nedavno se u emisiji "Kontra šou" koja se emituje na Kurir televiziji dotakao "propalog prijateljstva" sa Kristijanom Golubovićem.

Reper je tada istakao da mu "nikad neće oprostiti izdaju", ali i da "više ne zna ko je Kristijan". Njegovu izjavu je sada komentarisao i Golubović na svom Jutjub kanalu.

"Ajde da ne vređam, ja volim Čorbu i dan danas i ako on to ne poštuje. Ako mi je tražio da mu dam pare, ne znam šta je sporno, mi smo drugari dao bih mu dušu, a ne pare. Tu je ispalo oko toga, valjda su razlog bile pare, 'nije mi dao tog momenta', a nije mi tražio konkretno - 'E Krile, trebaju mi pare, tol'ko i tol'ko za to i to'. Ili treba mi što pre, daj hitno, to je traženje. Drugo je traženje okolo...", rekao je.

"Pokazalo se napolju da on nije spreman da se druži sa mnom na pravi način, da dođe da se izvini Kristini za uvrede. Valjda je hteo da ispadne šmeker, a ispao je samo ja*ara", doda je Kristijan u svom videu.

