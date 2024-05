AKO VOLIŠ SRBIJU, NIKO NE MOŽE DA TE NATERA DA IGRAŠ ZA NEKU DRUGU REPREZENTACIJU: Zanimljiva poruka Ljuboje Pavloviću i Bajčetiću

Danijel Ljuboja debitovao je za našu fudbalsku reprezentaciju u svojoj 25. godini. Dugi niz godina nadao se pozivu i nikada nije želeo da igra za drugu selekciju.

A, mogao je Danijel Ljuboja da bira drugi nacionalni tim. Nije želeo, hteo je samo da igra za Srbiju. Ima državljanstvo Francuske i rođen je u Hrvatskoj.

Ali za njega je bio samo jedan izbor kada je reprezentacija u pitanju - Srbija, tada SR Jugoslavija, posle zajednica Srbije i Crne Gore. Na kraju, igrao je i u prvoj utakmici samostalne Srbije kod selektora Havijera Klementea, 16. avgusta u Uherskim Hradištima protiv Češke, u pobedi od 3:1.

U Vaskršnjem intervjuu za Kurir pitali smo Danijela Ljuboju šta misli o tome zašto pojedini fudbaleri srpskog porekla rođeni u inostranstvu nemaju želju da obuku crveni dres srpske reprezentacije.

Sa Lazarom Samardžićem Srbija je ostvarila uspeh, ali ne i sa Aleksandrom Pavlovićem i Srđanom Bajčetićem. Pokušavalo se i sa Darijanom Malešom rođenim u Švajcarskoj. Prvi je izabrao Nemačku, drugi Španiju, a treći je uvek tražio neki izgovor, pokazujući da mu je više stalo do Švajcarske, nego do Srbije. To je ostavljalo u rebusu i nedoumici selektora Dragana Stojkovića Piksija i sportskog direktora reprezentacije Stevana Stojanovića.

- To je sve individualno. Ako su ta deca rođena u inostranstvu i ako od roditelja nisu vaspitani da vole Srbiju, možemo mi bilo šta da radimo, nećemo ih ubediti. Sve polazi iz kuće. Da li oni znaju šta nose u sebi? Ne može tebe da natera bilo ko da igraš za Francusku, ili Nemačku, ako nemaš osećaj da je to tvoja zemlja i da želiš da igraš za nju. Bez obzira što živiš tamo. Ako voliš Srbiju, dolaziš u nju, voliš Zvezdu ili Partizan, onda nećeš imati dilemu. Ako ne dolaziš u Srbiju, ako te roditelji uče da si Francuz ili Nemac, onda je valjda jasno... Ima logike - ne ostavlja bilo kakvu nedoumicu Danijel Ljuboja.

Ko po vama u srpskoj reprezentaciji ima najvažniju ulogu?

- To je Dušan Tadić! U moje vreme nije bilo takvog veznog igrača, koji bi mogao da napravi razliku na terenu. Mogao je da igra i u boljim klubovima, s obzirom na kvalitet. Aleksandar Mitrović kao napadač može da bude samo sretan, što pored sebe ima Dušana Tadića - jasan je Danijel Ljuboja.

