DRUGI SU MU PRAVILI DECU DOK JE ROBIJAO, ON JE STARLETA Podgorički SNAGATOR opleo po Kristijanu, evo šta mu je Golubović odgovorio

Aktuelna rasprava između podgoričkog snagatora Svetozara Kike Nikočevića i Kristijana Golubovića ponovo je oživela nakon nekoliko godina.

foto: Mondo.me

Pre više godina “najjači beli čovek” je izazvao Kristijana Golubovića na sportski dvoboj, koji Golubović nikada nije prihvatio. Međutim, poznato je da je Kikin snimak stigao do Kristijana, a sada je ova tema ponovo zaživela, piše Mondo.me.

Aktuelna zbivanja su nastavila svoj tok ovih dana odgovorom Golubovića u emisji “Balkan info” koji je isprozivao čoveka sa najvećim bicepsom u Evropi i rekao da je on jedan praistorijski čovek, aludirajući na Kiku sa negativnim komentarima na njegov izgled i uvredama na račun porodice, što je “najjači beli čovjek” doživio veoma lično i emotivno.

foto: Mondo.me

- Ja sam odgovorio njemu klipom. Dirao je moje roditelje, moju majku, koja se još nije oladila. Ja sam sportista, za razliku od njega. On kaže da je porodica svetinja i zakon. Zašto je dirao moju porodicu. Dok je on robijao, drugi su mu pravili decu. Nema dovoljno kapaciteta za muškost - govorio je Kika.

foto: Printscreen/Red TV

- On bi dobio metak davno, krio se po zatvorima. Trebalo je da bude ubijen, on je običan špijun koji radi za policiju. Ja sam ga izazvao, da vidimo ko je jači. On nije prihvatio meč. On je u to vreme bio broj jedan čovek sa beogradskog asfalta. On ne sme da dođe u Crnu Goru, ali ja mogu u Beograd. On se samo sa ženama svađa, muška starleta - rekao je Kika za Mondo.

Podgorički snagator, objavio je poruke koje mu je Golubović poslao.

foto: Instagram

- Slušaj, pi*ku*ino oronula, istrešću ti sve te anabolike iz te smrdljive gu*ice. Je*aće ti Kikica starletica i majku i oca i grobove đedove. Smrado jedna, prozivaš preko tastatura, jado jadna glibava, ti nisi za metak, ti si za štanglu od tega, pa sve po toj smrdljivoj glibavoj bradi. Je*aću ti pokolenje i grobove celog roda crvljivog - poslao je Kristijan, a Kika je sve objavio uz poruku "Krle je malo nervozan".

Kurir.rs/S.M./Mondo.me

Bonus video:

00:04 KRISTIJAN SA DEVOJKOM U ZADRUZI 5?! Kristina Spalević otkrila sve detalje, a evo kada planiraju ULAZAK! (VIDEO)