FEJSBUK ZABRANIO KRISTIJANA! Golubović BESNO poručio: Kad zategnem, svi kukaju i nadaju se mojoj PONOVNOJ ROBIJI! HAOS NA MREŽAMA

Kristijan Golubović oglasio se na svom Instagram nalogu i otkrio kakvu muku muču sa društvenom mrežom Fejsbuk:

foto: Nemanja Nikolić

- Na Fejsbuku su mi dali zabranu 7 dana, a potom su dodali još 23 dana zabrane, jer sam šatro vređao one koji me uporno vređaju samo preko tastature... - pisao je Kristijan i nastavio:

- To uvek tako ide u mom slučaju, kada ćutim, pi*ka sam…. Kada uzvratim ili pretim - blok, zabrane ili se žale muriji i sudovima.. A kad zategnem baš, e tada kukaju svi skupa i nadaju se mojoj ponovnoj robiji? Fini neki mangupi, a i ovi što me blokiraju i zabranjuju? - zaključio je Golubović.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Golubović je pre nekoliko dana bio u centru skandala zbog prepirke sa podgoričkim snagatorom Svetozarom Kikom Nikočevićem.

- On bi dobio metak davno, krio se po zatvorima. Trebalo je da bude ubijen, on je običan špijun koji radi za policiju. Ja sam ga izazvao, da vidimo ko je jači. On nije prihvatio meč. On je u to vreme bio broj jedan čovek sa beogradskog asfalta. On ne sme da dođe u Crnu Goru, ali ja mogu u Beograd. On se samo sa ženama svađa, muška starleta - rekao je Kika za Mondo, a Golubović je odgovorio na mrežama:

- Slušaj, pi*ku*ino oronula, istrešću ti sve te anabolike iz te smrdljive gu*ice. Je*aće ti Kikica starletica i majku i oca i grobove đedove. Smrado jedna, prozivaš preko tastatura, jado jadna glibava, ti nisi za metak, ti si za štanglu od tega, pa sve po toj smrdljivoj glibavoj bradi. Je*aću ti pokolenje i grobove celog roda crvljivog - poslao je Kristijan, a Kika je sve objavio uz poruku "Krle je malo nervozan".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

