KAKAV OTAC, TAKAV SIN: Bojana Rodić krišom slikala Mirka i Zorana dok spavaju, potpuno su ISTI! PRELEP TRENUTAK (FOTO)

Bojana Rodić, partnerka Mirka Šijana podelila je emotivan porodični trenutak na društvene mreže.

Sin pevačice Goce Božinovske dobio je sina Zorana sa Bojanom i svaki slobodan trenutak koristi da provede vreme sa njim. Rodićeva je sada krišom slikala Mirka i njihovog naslednika kako spavaju u potpuno istom položaju i oduševila pratioce na Instagramu.

"Momenti kao ovi", napisala je Bojana koju je izgleda takođe ovaj prizor raznežio.

Podsetimo, baka Goca je kaže potpuno opčinjena unukom, posvećuje mu svu pažnju i uživa dok ga hrani, a on joj zahvali osmehom.

"On se samo smeška, guče, ja sam poludela za njim, totalno sam odlepila. Nema veće sreće. Kada dođe momenat da ga nose na sprat na kupanje, ja poludim. On spava sa mnom jedan dan, duša bakina, pa vi ne znate kako sam ja lep. Crni labud bakin, ima dugu crnu kosu, pa je mio i drag. Obožavam ga. Njega svi vole, toliko smo usmereni na njega, da niko od nas ne primećuje da bilo ko drugi postoji. On je centar sveta svih nas. Jedva čekam još unučića. Daj Bože, neka dođe i petoro, izguraćemo. Garderobu imamo, kolica imamo, ma svega će biti", rekla je nedavno pevačica.

