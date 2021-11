PEVAČ STEKAO SLAVU ZBOG JEDNOG DŽEJEVOG STIHA: Karleuša mu se pridružila na sceni, on bacio rimu i sad SVI TRAŽE DA TAKO PEVA

Mlada muzička zvezda u usponu, Aleksandar Xander Misojčić, podjedanko dobro se snalazi u izvođenju zabavne i narodne muzike, ali se ipak proslavio u Zvezdama granda.

Pažnju na sebe privukao je kada mu se na sceni pridružila tadašnja članica žirija Jelena Karleuša. Jedan simpatičan gest i stih doveli su do toga da mu na proslavama gosti traže da izvede Džejevu pesmu "Seksi ritam" u izmenjenoom ruhu - "Karli imaš dobar batak".

"To je totalno spontano i neočekivano za mene. Stalno su isticali tu moju energiju. Za razliku od takmičara koji su gubili energiju pod svom tom tremom i haosom na snimanju, sa mnom to nije bio slučaj. Mene je ludilo odradilo na drugu stranu i zato sam išao na tu kartu", objasnio je on.

Pevač Xander kaže da je rima koju je spontano otpevao na sceni sa Karleušom, prešla u sleng.

"Meni je kliknulo da to kažem i ljudi mi sad na nastupima traže da tako pevam od sada", ispričao je mladi pevač i gost Pulsa Srbiej an Kurir televiziji.

