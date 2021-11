SKANDAL TRESE REGION! Suprug Tanje Savić pretio njenom ljubavniku! Drašku uputio OGAVNE reči, evo kako mu je političar uzvratio

Drame u životu pevačice Tanje Savić nikada ne manjka. Naime, od kada je njen još zakoniti suprug Dušan Jovančević saznao da je uplovila u vezu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, Jovančević je rešio da se sa svojom ženom i njenim ljubavnikom obračuna putem medija.

Međutim, kako je istakao, navodno planira da to učini i lično. Mladom političaru je navodno zapretio, te poručio da bi mu se uskoro „nešto moglo desiti“, a onda opleo najstrašnije po Tanji.

- Kakav ti je ukus dok se ljubiš sa mojom ženom kojoj sam u usta svr*avao? - samo je deo ogavnih pitanja koja je Dušan postavio Tanjinom emotivnom partneru putem medija.

foto: Privatna arhiva

Izgleda da ne može da prihvati činjenicu da je njegova bivša krenula dalje, te da je konačno srećna pored drugog muškarca.

Međutim, Draško je, kao svaki pravi muškarac, stao u odbranu žene koju voli i poručio joj da se ne sekira. Blizak prijatelj Stanivukovićevog prijatelja je ispričao da Draška Dušanove reči i pretnje nisu uplašile, naprotiv, prenosi Alo.

- Njemu je smešno ponašanje muškarca koji je ostavljen i koji to ne može da prihvati. Takođe, te ružne reči na račun žene su neoprostive. O pretnjama da ne govorimo. Koji to muškarac preti? Kakav je to čovek pre svega? - pita se blizak prijatelj gradonačelnika Banjaluke, koji ističe da Draška ništa ne može da otera od Tanje.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Nikada nije bio zaljubljen ni u jednu ženu kao u Tanju. Ne smeta mu što ima decu ni što njen odnos s Dušanom još nije regulisan. Spreman je da čeka da se i zvanično razvede, a kako sada stvari stoje, ne bi me začudilo ni da je zaprosi nakon toga - kaže izvor.

- Ni Drašku ni meni nije jasno zbog čega je Dušan ne ostavi na miru i ne pusti je da bude srećna s kim ona želi? Oni odavno nisu zajedno, taj čovek koji joj je i decu svojevremeno kidnapovao ne zaslužuje ni ime da mu spomene, a kamoli da ima bilo kakvu komunikaciju s njim - kaže on, i dodaje:

- Za razliku od Jovančevića, Draško je gospodin koji se nikada ne bi spuštao na taj nivo i raspravljao se s njim putem medija. Tanju je savetovao takođe da se ne oglašava ovim povodom, već da uživaju u svojoj ljubavi - završio je izvor.

Ni Tanja Savić, ali i sa Dušan Jovančević nisu bili dostupni za komentar.

Tanja podnela papire za razvod! Od odlaska u Australiju i prekida muzičke karijere zbog porodice, pa sve do borbe za starateljstvo nad decom, pevačica je prošla pravu golgotu. U jeku skandala sa bivšim mužem Tanja je potvrdila da je podnela papire za razvod. - Zahtev sam podnela odavno i nemam nameru da se pravdam tom čoveku - rekla je ona nedavno. foto: Printscreen/Pink

kurir.rs/alo

