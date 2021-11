SIN MILICE DABOVIĆ IMA 4 GODINE I ZNA SVE O SVOM OCU! Postavio mi je pitanje od kog sam zanemela, a onda mu je poslao prvu poruku

Košarkašica Milica Dabović je samohrana majka sina koji će u decembru napuniti četiri godine, te je konačno donela odluku da mu kaže istinu o ocu Ljubomiru Hadžisteviću.

- Baš sam se plašila tog momenta. Dete me je pitalo: "Mama, gde mi je tata?". Nije mi bilo svejedno. Nisam znala šta da mu kažem, a onda sam mu polako rekla istinu, a to je da njegov tata ne postoji, da nema oca, da je on napravio nešto loše njemu i meni - počela je izlaganje u "Premijeri" Milica.

- On mi je na to rekao: "Mama, kad porastem ja ću da ga bijem!". Rasplakala sam se u tom trenutku. Rekla sam mu: "Mama će da ga bije, sine, ne brini ništa!". Neko me je savetovao da mu ne kažem ništa o tome, a neko da mu kažem istinu. Ni sama nisam znala šta da radim po tom pitanju i samo je sve izašlo iz mene u tom momentu kada je došlo to pitanje koje nisam očekivala. Njegov otac je unesrećio mene i njega, iako on nije bio svestan toga, ali kada ti neko uzme sve što si stvorio, sve je to još teže. Slažem se da je bolje da Stefan nema oca nego da ima takvog. Sve te stvari su dovele do toga da presečem u životu i da mu više ne opraštam - istakla je Dabovićeva, dodajući:

- Ako njemu nije stalo do deteta, kome će biti?!

