ISPOVEST MAJE BEROVIĆ O TRUDNOĆI! Priznala zbog čega pre NIJE HTELA BEBU i otkrila: Muž mi sad povlađuje, KUKU MENI KAD SE PORODIM

Pevačica Maja Berović je u drugom stanju prvi put, što je obradovalo mnoge, tom prilikom otkrila je detalje trudnoće, pol bebe i planove za bebino odrastanje.

foto: Printscreen/Pink

- Sve je isto, samo se malo više čuvam, ne izlazim nigde zbog virusa, pazim šta jedem, sve ostalo je okej. Malopre mi šminker kaže ''Mislio sam da ćeš biti nervozna'', a meni hormon sreće na maksimalnom nivou - priča Maja. Otkrila je zašto je ovoliko čekala da se odluči na korak da postane majka.

- Gradila sam karijeru, da sam se posvetila majčinstvu, ne bih mogla napraviti to što sam napravila. Generalno ja sam ostvarila to što sam htela u životu. Pre par dana smo objavili i snimak koncerta u Areni. Sada se probudila ta želja da imam to nešto što je deo mene, to ne treba forsirati, već sačekati pravi momenat - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Pink

Ovom prilikom otkrila je koliko su se ljudi promenili prema njoj nakon što je postala velika zvezda.

- Da, promenile su se stvari. Ja sam samo gledala svoj put, nisam gledala kako ljudi oko mene reaguju... Naravno da su se menjali, ali ne vidim ja tu ništa loše. To svi dožive u nekom momentu. Alen i ja nikada nismo nikoga povredili zbog karijere, i nečega što smo želeli da postignemo - dodala je Berovićeva.

foto: Printscreen/Pink

Osvrnula se i na set fotografija uz koje je objavila vest da je trudna:

- Htela sam da te fotografije budu posebne, tražila sam razne ideje po Pinterestu. Htela sam da imamo utisak te blažene žene i to je tako i ispalo. Alen mi povlađuje, mora sada. Rekla sam, kuku meni, šta će biti kad se porodim. Ali mislim da ću sve to sa zadovoljstvom raditi. Nisam mogla da verujem da će beba da upravlja mojim životom i emocijama, a da se nije ni rodila - ispričala je pevačica u emisiji "Amidži šou".

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:04 Maja Berović trudnoća