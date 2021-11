ŠOK INTERVJU ĐORĐA DAVIDA ZA KURIR: JK me blokirala zbog Cece, krivo joj što više nije u ZG! A evo zašto se ne čuje sa MILIJEM

Veliku buru u javnosti izazvao je komentar Đorđa Davida da bi na večeru pre izašao sa Cecom Ražnatović nego s Jelenom Karleušom. Mala od skandala se zbog ove izjave naljutila na svog dojučerašnjeg kolegu iz žirija "Zvezde Granda", pa ga je i blokirala na Instagramu. Rokera smo zatekli na promociji novih pesama Nenada Cvijetića i tu priliku iskoristili da za Kurir objasni šta se zapravo dogodilo i u kakvim je odnosima sa dve ljute suparnice.

foto: Damir Dervišagić

- Ceca i Jelena su kao Ronaldo i Mesi. Karleuša je bila neko na svoju foru. Otišla je i pojavila se Svetlana, a ona je neko ko je doneo veću gledanost, i to u neverovatno velikom procentu. Iskreno da kažem, brinuli smo se da li će biti tako. Šta to pokazuje? Ako si majstor, ako pratiš sebe i ono što je tvoja krvna grupa i tvoj identitet, tebi narod veruje. Može da te voli ili ne, ali ti veruje. Svako je promenljiv, samo je važno ne biti dosadan.

Kako ti se čini Ceca privatno, van kamera?

- Ozbiljan je laf, odmah nam je ponudila svoj broj telefona i rekla da nam stoji na raspolaganju 0-24 i u vezi s takmičenjem, ali i van njega. Ušla je u našu grupu, uopšte nema problem da pita ili kaže da joj se nešto pojasni ili objasni. Mislila je da će ostati nedodirljiva i da neće podleći emociji, ali gde se barata emocijom, tu nedodirljivosti nema.

foto: ATAImages, Dado Đilas, Dragana Udovičić

Potpuno si promenio ploču. Ranije si govorio da Ceca ne može da bude "srpska majka" i da to tebi neće biti nikad.

- Ja sam sve svoje predrasude sklonio ulaskom u "Zvezde Granda", prvo kad je Jelena bila u pitanju, jer sam shvatio kakav je ona laf. Mi smo imali duplu sezonu, gde smo, hteli - ne hteli, bili emotivno vezani jedni za druge. Ja sam profesionalac, na pitanje s kim bih radije išao na večeru, rekao sam da bih pre, naravno, sa Cecom. I tu je nastao problem između nas. Koliko god da je Ceca velika zvezda, njoj je bio potreban crveni tepih za ulazak u jedan ovakav zverinjak i trebalo ga joj je dati. Karleuša nam je uvek realno falila, u smislu nije bila u grupi, nije se javljala na telefon, imala je stalno zidove i pregrade ispred sebe i zbog toga smo svi bili na nekoj distanci u odnosu prema njoj.

Hoćeš da kažeš da Karleuša nije bila timski igrač?

- Nije bila timski igrač, a za razliku od nje, ja jesam, i za razliku od nje, ja sam stao iza nje sa sve četiri kad je ona imala haos u takmičenju. Tada je ona otpratila Mariju, a mi smo znali da se čujemo i nekoliko puta tokom dana, podržavao sam je, bez obzira na to da li je bila u pravu, a tada je bila u pravu. Ceca je odmah uletela u mašinu i dala se na izvol'te, ozbiljna je dama, koliko god to bilo smešno nekom sa druge strane jastuka. Zbog lepih reči o Ceci Jelena me je blokirala. Svi mi imamo svoje nesreće i svi imamo svoje detinje ponašanje, a time što me je blokirala je pokazala da joj je jako krivo i da joj je stalo do te stolice.

foto: Dado Đilas

Kako gledaš na sukob Cece i Milija, na čijoj si strani?

- Sukob Cece i Milija je nešto što je njihov par cipela i to će rešiti onako kako treba da se reši, u to neću da ulazim.

Da li se čuješ s kolegama, pošto je sada pauza u snimanju?

- S Milijem se ne čujem jer nemam pare za roming, on je u Turskoj. Sa ostalima se čujem, okej smo, radimo, počeli smo konačno da radimo i nastupamo, i da uzimamo pare i za naše familije.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Aleksandar Panić

