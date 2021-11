NEK SE TANJA SAVIĆ OKANE MOG UNUKA, NIJE ZA NJEGA ŽENA SA DVOJE DECE! Oglasila se Draškova BAKA i tvrdi da on IMA DRUGU DEVOJKU

Glavna tema u medijima ovih dana jeste afera Tanje Savić i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, a sada je na ovu temu progovorila i Draškova baka, Gospava:

foto: ATA Images, Printscreen/Instagram

- Nisu u vezi, a i ne bih volela da jesu. Jednostavno, ona nije za njega. Ona žena ima decu, ima sve - kaže u jednom dahu baka Gospava za Blic, pa nastavlja:

- Udata žena koja ima decu, šta ima da mi bude fina. Nije za njega da ženi ženu koja ima dvoje dece. Daj bože da je njenoj deci dobro, ali da se okane mog unuka. Bog joj dragi dao zdravlje za njenu decu.

Draškova baka kaže da ju je veoma uznemirilo obraćanje Tanjinog muža Dušana, kao i reči koje je izgovorio na račun još uvek zakonite supruge.

- Šta sve njen muž izjavljuje, ja to ne mogu da pričam. Šta je sve čovek rekao. Nju ne znam lično. Znam je od ranije kao pevačicu. Draško mi je baš sinoć rekao: “Bako, to je jedna velika glupost, nemoj se sekirati, nema od toga ništa. Oni moraju da pišu” - govori u jednom dahu baka, pa otkriva da bi volela da se njen unuk oženi uskoro i da dobije decu.

- Uh, to mi je želja. On sada ima devojku, ali neću o detaljima. A to nema veze sa Tanjom Savić. Treba da nađe neku koja je mlađa i koja će mu roditi decu. Kaže mi njegov kolega, vozač, da ima finu, lepu devojku, da ne može biti bolja. Ali, eto još je drži u tajnosti. A to što pišu za Tanju neka pišu, šta ja mogu - otkriva baba Gospava.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić, ATA images

Ona priznaje da unuka još nije stigla da ispita o novoj devojci.

- Njegov vozač nije hteo da mi kaže ime devojke, a ni Draška sinoć nisam stigla da pitam o devojci. Ja mislim da ona nije javna ličnost - istakla je baka

Priča o Drašku je, kako kaže, pogađa, jer je on unuk kojeg je podigla. Zato je Draško redovno obilazi, pa je tako bilo i sinoć.

- Sinoć je bio kod mene i kaže mi: “Joj, bako draga, kakva glupost”.

Pitam ga: “Sine šta je to?”, na šta mi on kaže: “Pa otkud znam, to nema veze sa mnom”. Juče dolazi poštar kod mene i veli: “Zapalile se društvene mreže od toga”. Šta da mu kažem? Sin mi govori: “E, mama, mama, pisaće o njemu svašta” - kaže Gospava.

Od kada je postao regionalna politička zvezda i najmlađi gradonačelnik u istoriji Banjaluke, kao i prvi političar koji je, nakon 20 godina, “pobedio Milorada Dodika”, baka Gospava kaže da je ponosna na svog unuka.

- Ponosna sam, hvala bogu. Imam još jednog unuka. Na oba sam ponosna. A što se tiče politike, to nam je jedna velika sekiracija. Ali moj Draško ide samo pravo. Nema nikakvih mrlja iza sebe - priča ushićeno baka Gospava i samo mu jednu stvar zamera:

foto: Damir Dervišagić, Nikola Anđić

- Stalno žuri na te nekakve sednice.

Stanivuković redovno objavljuje fotografije i video zapise sa bakom na društvenoj mreži Instagram, a ona kroz osmeh kaže:

- On me prevari, pa kaže: “Ajd’ baka stani kod motora”. Rekla sam mu: “Nemoj više da mi prilaziš”. Odhranila sam ga, uvek je uz mene bio, pa je i danas tu.

Tanjin muž može samo da mu preti, ništa drugo

Kako se povodom navodne veze Tanje Savić i Draška Stanivukovića oglašavao i njen još uvek zakoniti suprug Dušan Jovančević, i uputio pretnju mladom političaru, baka Gospava kaže:

Ja imam kućni telefon, pa meni deca ne smeju svašta da pričaju, da se ne sekiram. Ja Draška mnogo volim, obožavam. Sina sam izgubila, a on njegovo ime nosi. On je meni sve u životu. A taj ludi muž ako preti, od toga nema ništa. To vam kažem 100 odsto. Sin moj Dragan juče za doručkom kaže: “Nema što se neće pisati, nemoj se ti sekirati”.

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

00:11 SEVNULI I HALTERI: Tanja Savić provocira u CRVENOJ SPAVAĆICI