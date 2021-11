REKLI SU DA JE IZGUBILA BEBU, ISPALA SAM NAJGORA! Dalila ispričala sve o LAŽNOJ TRUDNOĆI i pomirenju sa Davidom, bivši je ODUVAO

Dejan Dragojević je završio u suzama nakon reči njegove već sada bivše žene Dalile Dragojević o njegovom bratu Davidu Dragojeviću, a onda je reč dobila Irma Sejranić.

- Pre svega Dejan potvrđuje da je ona bila najgora. Druga stvar - započela je Irma. - Moj otac je njega nagovarao da ide kod svoje majke i da se pomire - drala se Dalila.

- On nije nju idealizovao, ona je dala sve od sebe. I on na sve to kaže, jeste kriva si. Svesna je da to sve ide u tri lepe. To neme veze, nego ono što se dešava u vašem braku. Zašto ovako nisi odragovao preko dana. Ja reagujem odmah kada me nešto boli - rekla je Irma.

- On kaže da je nosio krivicu pet godina. Između porodica. Vi nećete mnoge stvari ovde da gledate realno. Ona je kriva za porodicu, za to što je sje*ala odnose. Ja sam realna - govorila je Irma.

- Naša rasprava je krenula nakon trudnoće. Da li su oni odigrali neku igru ili ne, ne znam. Potvrđeno je da je i David znao. Na onoj žurku je Aleksandra krenula da pije viski, ja joj kažem, nemoj da piješ, ona mi kaže ja jesam ti nećeš nikad biti. Ja sam je gurnula, ona je izašla. Kada se vratila rekli su da je ona izgubila bebu. Ja sam ispala najgora. Govorim im da ne mogu to da podnesem. Kreću uključenja žena da sam ja najgora, ovakva, onakva. Jer sam ja rekla da je test lažan. On mi je svedok da sam imala traume. Dolazi šesta trudnoća, Aleksandra je ušla ponovo, došlo je pismo gde je pisalo da su oni dobili određeni deo novca da sve odglume - ispričala je Dalila.

- Desila se Aleksandrina diskvalifikacija. David kaže da se pokajao, ja reko ajde nemoj to. David je mene zvao i kaže da hoće da popričamo. Ja sam dala Dejanu telefon, on ga iznapušavao, rekla sam da dođe sa Anom, ugostila ih na najbolji mogući način. Kada smo ušli u treću sezonu. On je objavio stori da sam ja perfidna. Ja sam napisala Biljani poruku da više nema sina - rekla je Dalila.

- Stvari su se desilo takve, bili smo nefer, sve ono što su oni rekli o meni to me ne interesuje. Više nisi Dragojević i nemaš veze s nama - poručio joj je Dejan.

