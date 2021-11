BUKTI RAT BIVŠIH SUPRUŽNIKA! Dalila BRUTALNO odgovorila Dejanu, Dragojević joj NIJE ĆUTAO: Neka nosi sve, ionako je PROKLETO!

Nakon izlaganja Dejana Dragojevića, ustala je i Dalila pa je žestoko odgovorila bivšem mužu.

- Šokirala sam se kad je Stefan rekao da mi treba da idemo na kapiju, jer mi ni na kraj pameti nije bilo da su stigli papiri. Kad sam videla da su papiri, rekla sam hvala Bogu. Odmah sam potpisala papire za razvod, onda sam rekla Bože zar i onaj cirkus da se dešava ovde. Rekao je da je kao preškrabao, mislila sam da je to stvarno uradio. Đedović mi je rekao da se sprda, pa sam ušla u kuću i rekla da je kraj. Pogodilo me je samo to što sam videla ime oca, ali kad sam bolje razmislila, pa on mi nije bio ni na venčanju...To sam završila i jako mi je drago zbog toga, osećam se srećno jer sam se oslobodila pritiska. Najodvratnije mi je bilo što sam slušala da sam ja nečija žena. Naravno da ne treba da ga brine to, jer je to sve moje. Tedija ću da uzmem, te stvari njegove ću da poklonim nekome. Treba to tako da bude, jer je povređen i ima pravo da mi kaže šta želi i da me pljune tako kako zna. Ne treba ond a se brine da li neko hoće da me ženi, da li ću da budem kanta, ja zaista ne treba da ga vređam od danas, sad mi je isti kao i bilo koji drugi rijaliti učesnik. Ne želim da imam konflikte sa ovim ljudima, ako me neko bude dirao, odbraniću se. Izvinjavam se devojkama koje sam izvređala danas, a to da li će flertovati saa mojim momkom dok smo mi u svađi, to me ne intresuje. On mene nije napravio ženom, ja sam njega stasala, pokazala u šta je život - rekla je Dalila.

- Kako si se onda vratila na to da ideš polu gola po kući i alkoholisana - ubacio se Dejan.

- Ja jesam to uradila za slavu, ali vidim koliko on želi da se bori za mene i da bih ja bila korigovana. Ovaj gospodin nije imao neke specijalne principe, pa sam zato i bila slobodna i radila sam šta sam želela - rekla je Dalila.

- Bolje da sam pi**a, nego da izvređam ove devojke ovde - ubacio se Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ako ćemo da pravimo retrospektive, vidite kako je i koga Dejan vređao ovde.

- Ja sam ovog momka naučila da bude takav, ali će se on izvući i z ovoga. Smatram da ne treba da budem ponižavana od strane njega. On je meni neko ko je postao nevidljiv. Što se tiče mog daljeg života, da li će mene neko hteti ili ne, da li sam neko ko je nesposoban, to je moja lična stvar. Ovo, blokiraće on mene, da li on misli da ću ga ja pozvati posle svega ovoga? Pa ne. Mnogi ljudi čekaju moje izvinjenje i oprost, a što se tiče Filipa radiću na našem odnosu, ali ne odlučujem o tome ja da li ćemo biti ovde osam meseci. Za ovaj projekat ću dati sve od sebe da se prokomentarišu. Ja ću gledati da nikoga ne uvredim dok taj neko ne bude vređao njega ili mene. NAravno da sam ja napravila, pomogao je moj otac i niko više. Bili smo zeznuti zbog nekog majstora za novac, a on je sam rekao da ga kuća ne zanima. Ja tu kuću mogu da prepustim svom ocu ili svojoj majici - rekla je Dalila.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)