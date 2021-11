ŠOK INTERVJU VESNE RIVAS: Sašu Popovića nazvala SMRADOM i KLOŠAREM, pa raskrinkala Dalilu i ZMIJARNIK na estradi do koske

Dalilu i Dejana Dragojevića zna, što bi narod rekao, kao zlu paru. Zajedno su bili u “Parovima”, a u to vreme otkrila je i tajnu placa u Šepeku, na kom su ovo dvoje sazidali kuću.

"Huso ne može da prepisuje plac i kuću Dejanu jer ta parcela nije njegova. Vlasnici su brat i sestra koji su posle rata devedesetih prebegli u Austriju, pa Nemačku, da bi na kraju brat završio u Americi. Dosta ljudi iz Šepeka ih je zvalo da kupi taj plac, to mi je pričala sestra koja je u Nemačkoj. Iako nacionalsnost nije bitna, moram da kažem da su oni Srbi, a jedan od razloga što ne žele ni da se vrate niti da prodaju zemlju je taj što je sad to mesto pretežno naseljeno, kako mi je rekla, vehabijama", pričala je Rivasova za Svet.

Pa, šta će biti sa tom kućom, ko će tamo živeti?

"Pravi naslednici ne planiraju da se vrate, oni su izgradili nove živote daleko od Balkana, a Dalila i Dejan ne smeju da se vrate. Ogromne pare su upumpane u njih, u Dalilinu pobedu i Dejanov dobar plasman. Finansirali su ih razni fanatici, udruženja, a vi čitajte između redova. Oni su promovisali njihov porodičan život, hteli su da predstave tu sredinu kao lepu, pitomu, bez ekstrema. Iako se javno ne priča o tome, rečeno mi je da je Dejan zaista prešao u islam, pa su i na konto toga dobijali novac. Nije on to uradio zbog para, da se razumemo, već je njegova odluka dovela do toga da im još više pomažu. I, onda, šta se desi? Skandal i sramota pred milionima gledalaca. Ne bila im ja u koži po završetku rijalitija.

Dalila sa Carem želi bebu, je l' bi sa njim smela nazad?

Ona je htela i Mladenu da rodi. Dok smo bili u 'Parovima' pronela se informacija da prvi par u kom devojka ostane trudna i zadrži bebu dobija 50.000 evra. Dalila i Mladen se istog momenta bacaju na posao! Po tri puta dnevno se j*bu gde stignu, trese se tuš-kabina, trpali su se kao mladi majmuni. Sledeći mesec donose Dalili test, ona slomljena, plače, Mladen je teši, kao da je neko umro. Sve ovo što i sada radi je zbog novca. Njena najveća želja je da bude kao ove urbane ribe po rijalitijima.

foto: Shutterstock, Printscreen/Pink TV

Miljanu poznaješ od njenog prvog učešća u rijalitiju.

Duša, uvek kad izađe iz rijalitija zove da pita samo za jedno - da li je Zola stvarno voli ili je sa njom iz interesa. Rekla sam joj da su kompatibilni i da su se sreli van scene, van kamera, oni bi ostali i opstali. Išlo bi dokle bi išlo. Međutim, kod njih su sad u igri velike pare, popularnost. Njih dvoje sve rade na silu, da zarade pare.

Je l' Marija tražila da njoj gledaš u karte?

Jeste. Pričale smo nas dve o svemu. Oni su svesni Miljaninog ponašanja, naravi, pa pita ko će nju da oženi i kad će da ima normalan život. Svesna je da jednog dana neće biti ni nje ni Siniše, da će sestre da odu svaka na svoju stranu sa svojim porodicama, pa da Miljana ne bi sama ostala. A gledala sam joj i zbog bolesti. Kao što sam i videla, sa njom će sve biti kako treba. Međutim, Siniša me brine. Njegovo stanje je klimavo, ima tu još da se radi sa njim.

foto: Damir Dervišagić

Čuo sam da si svojevremeno htela da biješ Sašu Popovića?

Ma, na početku saradnje stvarno nije bilo nikakvih problema, ali došli smo i do toga da sam ga jurila da ga bijem pred 20 pevača. Ispoštovao me je maksimalno, što sam dogovorila, to sam i dobila, međutim, prema meni je uvek bio hladan, nikad nisam osetila poštovanje. I problem nastaje kad su krenula novogodišnja snimanja. Ja sam taj dan imala pet emisija, trebalo je da idemo van Beograda, ali javljaju da je napadao sneg i da se preko Rudnika ne može. Vratimo se mi do studija Granda, gde je još trajalo snimanje. Sednemo u klub i dolazi Popović, pita koliko je bilo snimanja, onako ironično. Ja već gladna, nervozna, ko iz topa mu kažem da je bilo pet i da na šesto nisam stigla i da mi je jako žao što njegove pulenke nisu imale ni pola manje. Goran Vukošić, da bi prekinuo tu priču jer vidi da se zakuvava, kaže kako sam dobila godišnju nagradu za najlepšu, najelegantniju pevačicu, tako nešto i vadi plaketu iz moje torbe i pokazuje mu. Saša uzima plaketu, okrene se ka onom zmijarniku i kaže: 'Alo, ribe, jel' vidite ko je zapravo glavna riba, a ima i diplomu', pokaže na mene i tu plaketu baci ka šanku. Ja skočim i kažem mu: 'Slušaj, smradu, klošarčino, kako te nije sramota da se tako ponašaš. Nisam ti ja kriva što te koje ti forsiraš narod neće, ne voli ih'. On krenuo, pa stao, a trese mu se vilica. Kaže mi: 'Kako možeš tako sa mnom da razgovaraš?' A meni opet padne roletna: 'Ma neću više da razgovaram, sad ću njušku da ti razbijem'. Ja krenem na njega, on pobegne na vrata.

foto: Damir Dervišagić

Išta se desilo posle?

Pojavljuje se Brena posle deset minuta. Sela pored mene, hvali me kako sam lepa, elegantna. Vukošić opet vadi diplomu. Brena se oduševila, tražila od asistenata da se urami, da bude kod nje u kancelariji, kao, to je nagrada i za Grand. A meni suze krenule. Ona divna, sve fenomenalno, a on hladan. Zbog nje me je mrzeo zmijarnik, njene podguzne muve.

Ko je to?

Pa, zle, zavidne zmije, Goca Božinovska, Sanja Đorđević, bilo ih je još nekoliko. Sve vreme su se trudile da budu njene drugarice, bliske prijateljice. Ja sam joj bila miljenica jer, kako su i sami govorili, na njihovu scenu sam unela vrhunski glamur. Moja svaka odevna kombinacija je kupljena u Milanu. A znam dosta pevačica koje su vraćali sa scene da se presvuku jer su jeftino izgledale.

Tad si se družila sa Stojom i Janom, a one sad ne pričaju?

Meni je žao što je do toga došlo. Obe su jake na terenu i mislim da je tu i došlo do problema. Veliki je monopol. Ako neki menadžer drži neki klub, bude uslova ko može, ko ne. U jednom momentu se Jana odvojila sa svojom diskografskom kućom, mislim da je kod njih problem nastao oko posla. One i Ćana su ljudine, divne osobe, žene, kolege, ma sve!"

Ko je najbolje iskoristio svoju popularnost u rijalitiju?

Ja smatram da je Kija najbolje iskoristila. Ona se kroz život namučila sa majkom, sjajno je iskoristila priliku koja joj se ukazala. Ona je mudro i pametno to naplatila. Sa druge strane, Luna je bila ušuškana i razmažena. Ja je se sećam dok su živeli u Zemunu, od malih nogu je razmažena, histerična. Ne mislim da je loš čovek, samo te karakteristike ne volim.

foto: Damir Dervišagić

Ti iz 90-ih znaš celu porodicu Đogani.

Živeli smo u komšiluku, zgrada do zgrade. Đole je oduvek bio tata i vođa. Ostali su bili klinci koji se bore za svoje parče neba. On ih je sve cimnuo i uvukao u šou-biznis. Jedini je koji je i opstao do dan danas, ostali su se podavili u međuvremenu, medijski i poslovno.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Svet