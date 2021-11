VESNA RIVAS TVRDI: Dalila je kuću sagradila na placu OTETOM od Srba! HUSO JOJ BESAN ODBRUSIO i otkrio pravu ISTINU!

Jedna od glavnih tema u "Zadruzi" poslednjih dana je i kome će posle razvoda Dalile i Dejana Dragojevića pripasti velelepna kuća u Gornjem Šepku, u kome je rijaliti par živeo do odlaska u Šimanovce.

foto: Zorana Jevtić

Dalilin otac Huso Mujić ni po cenu života ne želi svojoj ćerki da oprosti javnu prevaru sa Filipom Carem, pa je stao na stranu bivšeg zeta, kome želi da prepiše kuću u kojoj su oni donedavno živeli, a koja se i dalje vodi na njegovo ime.

foto: Nikola Anđić, Zorana Jevtić

- Dejan ima ovde svoju kuću, veliku. Neka ona priča sada kako ne voli da dolazi ovde, i ne mora. Ta kuća gde su oni dosad živeli vodi se na mene, a kad Dejan dođe, ja ću je prepisati njemu. A on posle neka radi s njom kako hoće i šta hoće - rekao nam je nedavno Huso prilikom posete Šepku.

foto: Printscreen/PinkTV

Ipak, pevačica Vesna Rivas, koja Dalilu i njenog oca poznaje još iz rijalitija "Parovi", tvrdi da Huso ne govori istinu kada kaže da je imanje na kome je kuća izgrađena njegovo i da je navodno on prisvojio taj plac od čoveka koji je izbegao sa svog zemljišta tokom rata, a da je nju o tome obavestila njegova sestra.

- Meni su se javili ljudi čiji je plac. Tokom rata, koji je trajao pet godina, mnogi su izbegli iz sela Šepak. Na tom placu je živeo čovek sa ženom i dvoje dece, a meni se javila njegova sestra. Ona sada živi u Nemačkoj, a brat joj je sa porodicom otišao u Ameriku. Kaže ona meni: "Lako je da se poklanjaju tuđi placevi... Što joj tata nije poklonio nešto svoje? Ona živi na zemlji mojih roditelja, tu je živeo moj brat do rata, a onda je pobegao. On se tu nikada neće vraćati, ali Dalila i Dejan nikada neće moći da legalizuju kuću, jer je na tuđem placu. Zato i nisu zidali, nego su postavili montažnu kuću, da mogu samo da je prebace - ispričala je domaćim medijima pevačica, pa dodala:

- Napali su Biljanu jer im nije dala sprat kuće, a uzdigli su Dalilinog oca, koji im je poklonio tuđe. Što joj tata nije dao svoj plac, gde su mu kuća i prodavnica, nego nešto tamo nečije. Ni majstore koji su joj radili kuću nije mogla da ispoštuje. Ni piće im nije kupila, niti nešto da pojedu. Nije htela da im plati račun kada su naručili neki roštilj, nego im kaže: "Pa vi samo jedete!" - završila je Vesna.

foto: Zorana Jevtić

Tragom ovih šokantnih tvrdnji pozvali smo Husa, kom se uopšte nisu svidele Vesnine reči na njegov račun.

- To nije tačno što ona priča. Mi smo ovde u Šepku 100 odsto muslimani, samo mi ovde živimo u ovom selu. Ona je navela da je to srpsko bilo, to nije nikada bilo. Ja sam plac kupio od žene kojoj je čovek umro, oni su živeli u Federaciji, imam papire, ali ne znam sad tačno gde su. To je kupljeno i neću više o tome da pričam. Kao što sam rekao, to sve ide Dejanu, ološ od moje ćerke u životu više neću da vidim. Gadi mi se, gora je od bilo koje uličarke šta radi - poručio nam je uznemireni Mujić.

foto: Printscreen/Zadruga

Podsetimo, Dalila je tokom jedne od svađa u beloj kući otkrila da ne želi da se vrati u kuću u Šepku.

- Kuća koju smo napravili, tu su najlepše uspomene. Svaku pločicu smo kupovali zajedno. Ja ne planiram u tu kuću da se vraćam... Planiram da mi bude vikend-atrakcija kad želite da pobegnete od buke. Ne bih mogla da živim tamo i provodim vreme u toj kući. Nije to uzmi slike i skloni do zida, sve je uspomena - ispričala je Dalila.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

06:11 DALILIN OTAC HUSO MUJIĆ OGORČEN: Ako se razvede zbog ljubavnika mrtva je za mene! ZAVILA ME U CRNO