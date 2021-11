DALILIN OTAC LAŽE! DEJAN JE SAD DAMIR Komšije iz Šepka besne: Klanja 5 puta dnevno, pre 3 godine primio ISLAM I NE JEDE SVINJETINU

Vest da je Dejan Dragojević prešao u islam, a koju je za Kurir otkrila Fatija, njegova i Dalilina prva komšinica iz Gornjeg Šepka, uzburkala je javnost, a starletin otac Huso Mujić tvrdio je da to nije tačno. On je u razgovoru s novinarom Kurira istakao da je njegov zet išao u džamiju na sahrane, ali da nije postao musliman, što je razljutilo pojedine stanovnike ovog sela u Bosni.

Našoj redakciji javio se Damir S., koji tvrdi da Huso ne govori istinu.

- Iako mi je žao Huse zbog svega što mu se događa s ćerkom, on jednostavno laže da Dejan nije postao musliman. To svi u Šepku znaju. Pa Dejan je išao stalno s Husom u džamiju, celo selo to zna, a ne samo na tu dženazu o kojoj on priča. Mujići su ovim pokazali da nemaju časti i da lažu zbog loših reakcija javnosti na vest koju je Kurir prvi objavio. Ovde se taj dan nisu mogle pronaći vaše novine, svi su samo o tome pričali, da je konačno neko i to otkrio - rekao nam je Damir.

Sličnu stvar nam je rekao i još jedan stanovnik Gornjeg Šepka, koji je insistirao na anonimnosti. On nam je otkrio i kako se Dejan zove u islamu i koje sve običaje tačno sprovodi.

- Huso laže, to mu nije na čast. Dejan ne jede svinjetinu, ide pet puta dnevno u džamiju sa serdžadom (prostirka za klanjanje, prim. aut.) pod rukom. Evo, otkriću vam i da se Dejan u islamu zove Damir, pa nek proba da me Huso demantuje ako sme, tek ću onda da pričam. Priznao je Alaha za gospodara svoga pre tri godine, on je sad salafista (fundamentalistički pristup islamu, odbijaju novine u religiji i podržavaju uvođenje šerijata, prim. aut.) kao babo Huso. To što Dalilin Huso priča da je on i dalje Dejan Dragojević u javnosti i dokumentima, to nema veza s primanjem islama. On je ime promenio pred Alahom uz proučen Šehadet (temelj islamskog verovanja, uslov za pristup u veru, prim. aut.), tako da to u dokumentima ništa ne mora da se menja - otkriva naš sagovornik.

On smatra da Dalilin otac neće da prizna istinu, jer se plaši da zbog reakcije javnosti njegov zet neće pobediti u "Zadruzi".

- Ružno je što laže, jer je video reakciju javnosti, pa se boji da Dejan neće pobediti. Ne govori istinu i samo petlja. Lično znam čoveka iz Novog Sada, a zna ga i on, koji je nedavno primio islam, a i dalje se preziva Milenković. Živi u susednom selu do našeg, jer se tu oženio - završava ljutito naš sagovornik.

