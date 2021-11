DALILIN OTAC ZAVRŠIO U BOLNICI: Huso Mujić otkrio zbog čega, a evo šta mu je rekao DOKTOR

Huso Mujić, otac Dalile Dragojević, oglasio se i potvrdio da je primljen u bolnicu.

Dalilin otac istakao je da je na njegovo zdravstveno stanje uticalo to što se nervira zbog stuacije u Zadruzi.

- Istina je da sam smešten u bolnicu. Lekari su me zadržali zbog visokog pristiska, uz to sam i prehlađen - rekao je Huso.

On je otkrio i kako se sada oseća.

- Nerviram se mnogo i to se odrazilo na pritisak i zato doktor traži da ostanem u bolnici, ne daju da idem odavde... Ali biće dobro. Ma, već sam bolje - dodao je Dalilin otac.

Huso je iskreno govoro o tome kroz šta prolazi, zbog toga što je njegova ćerka u rijalitiju ostavila muža i uplovila u vezu sa Filipom Carom, kao kakvu odluku je doneo kada je reč o Dalili.

- I ne treba da se vraća kući. Šta će se vraćati? Gde ga se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad. Prepisaću Dejanu kuću, on je kuću on pravio sa njom, a on posle neka sa njom radi šta hoće - rekao je Dalilin otac.

