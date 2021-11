POZLILO DALILINOM OCU! Huso Mujić HITNO prebačen u BOLNICU! Komšije uplašene za njegov ŽIVOT! SRAMOTA GA DOTUKLA

Dalilinoм ocu Husi Mujiću je pozlilo i prebačen je u bolnicu.

Naime, ispred Husine kuće je muk. Naime, kako su rekle komšije, njemu je ponovo pozlilo zbog dešavanja u rijalitiju, te je završio u bolnici na detaljnim pregledima.

- Nije mu dobro zbog cele situacije, danima se žali da ga steže u grudima. Danas mu je pozlilo i sada je u bolnici, mora da obavi detaljne preglede. Stres će ga dokusiriti. Nadamo se da će sve ipak proći bez velikih posledica i da će sve biti dobro. Svima nam je žao Husa, on ovih dana ne zna za sebe od brige - rekli su u Mujićevom komšiluku Pink.rs

Podsetimo, Huso je pre nekoliko dana izjavio da će kuću prepisati zetu Dejanu, kao i da njegova ćerka Dalila nema gde da se vrati.

- Nisam dobro, kako ću biti? Ogorčen sam i na sve ovo gledam s gađenjem. Neprijatno mi je, i meni i celoj familiji. Samo Dejana podržavam - rekao je Huso.

- On to nije zaslužio. I Dalila je bila normalna do pre mesec dana. Ostavili su auto ovde kod mene, ključeve od kuće, ljubimce, sve je bilo kako treba kad su krenuli za Beograd. Ostavila je dobrog čoveka zbog bednog i nikakvog kriminalca i siledžije. Lepo su sve sredili ovde, imaju sve u životu i da Dejanu napravi tako nešto, i to njemu pred očima, strašno.

