NAJPOZNATIJI ESTRADNI MAKRO NE MISLI DA STANE! Evo čime Maksimović planira ubuduće da se bavi PONOVO ŠOKIRA!

Najpoznatiji srpski makro Mihailo Maksimović najavio je da će napisati ukupno sedam knjiga baziranih na njegovom 15 godina dugom iskustvu organizovanja visoke prostitucije.

Maksimović je otkrio zašto se nakon izlaska iz pritvora odlučio da napiše knjigu "Mnogo lica Marija Magdalene".

- Neka čitaoci zaključe da li je to hrabro ili kukavički. Osetio sam to kao neku svoju društvenu obavezu. Dok sam boravio u pritvoru oko mog slučaja i prostituciji se mnogo govorilo. O toj temi mnogo znam jer sam 15 godina proveo u tom svetu. Mogu da dam relevantne informacije da ljudi mogu da sve sagledaju realnijim očima. Mislim da će saada slika o prostituciji biti mnogo jasnija - rekao je Maksimović u jutarnjem progamu Kurir televizije.

Maksimović se osvrnuo i na naslov knjige.

- Marija Magdalena je kontroverzna biblijska ličnost. Svi imamo grehove. Moja knjiga počinje sa Isusovim rečima: "Neka prvi kamen baci onaj koji nije grešan". Sa namerom sam izabrao takav naslov. Mislim da će tema ovako dobiti veći odjek u javnosti - rekao je Maksimović.

Dodaje da je sada pravi momenat da se društvo i država konačno pozabave pitanjem prostitucije.

- Ja bih legalizovao prostituciju. Ne doživljavam sebe kao borca za to nego smatram da sam samo dobar sagovornik na tu temu. To je zanimanje kao i svako drugo. Legalizovano je u mnogim evropskim državama. Ne bih odgovorao da sam se time bavio 200 km severno - rekao je Mihailo i naglasio da se ne kaje zbog organizovanja prostitucije.

Otkrio je da namerava da napiše ukupno sedam knjiga.

- Ne mogu da kažem da sam pisac, ali planiram da napišem sedam knjiga. Prva knjiga se bavi ženama. Izabrao sam žene kao prvu temu jer su najvažnije i opisao 12 istinitih priča. Napraviću ediciju koja se zove javna tajna. Nećete nikada dobiti ime devojke ili klijenta. Namera nije da zabavim društvo. Svrha je da bacim pravo svetlo na živote tih devojaka. Druga knjiga će biti posvećena muškarcima odnosno klijentima i objasniće šta to vole kod tih žena i šta to traže od njih što ne mogu da dobiju od svojih supruga. Dotaći će mnoge fetiše. To će biti iskustva devojaka kao i moja prva knjiga. Kroz nju možemo da čujemo autentičan glas tih žena - rekao je Mihailo.

Maksimović je naglasio da je među njegovim klijentima bilo i profesora, uglednih doktora, sportista, među kojima je bilo ubedljivo najviše fudbalera, zatim političara...

- Mislim da je svako ko govori istinu hrabar čovek. Neću da sudim da li sam hrabar ili kukavica, a da li sam grešan neka sudi Bog - rekao je Mihailo.

